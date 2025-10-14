Я всё изменю: почему блогер Ида Галич решила организовать свою партию

Блогер Ида Галич поделилась своими планами создания партии. Звезда интернета объяснила, почему нужно голосовать за неё.
Ида Галич пожаловалась на ранние подъёмы. Вставать звезде приходится в шесть часов утра. Она отметила, что по утрам слишком темно и сыро, чтобы выбираться из дома.
"Вообще, надо передоговориться всем в этом мире! Пусть утро начинается только с 10 часов! Шикарная инициатива для моей несуществующей партии — Идиная Россия", — написала знаменитость в своём Telegram-канале.
Она уверена, что сможет сделать много хорошего для людей, если займётся политической карьерой.
"Голосуйте да меня. Я всё изменю. Даже время", — пошутила Ида.
