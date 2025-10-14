Я всё изменю: почему блогер Ида Галич решила организовать свою партию

Блогер Ида Галич поделилась своими планами создания партии. Звезда интернета объяснила, почему нужно голосовать за неё.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Ида Галич

Ида Галич пожаловалась на ранние подъёмы. Вставать звезде приходится в шесть часов утра. Она отметила, что по утрам слишком темно и сыро, чтобы выбираться из дома.

"Вообще, надо передоговориться всем в этом мире! Пусть утро начинается только с 10 часов! Шикарная инициатива для моей несуществующей партии — Идиная Россия", — написала знаменитость в своём Telegram-канале.

Она уверена, что сможет сделать много хорошего для людей, если займётся политической карьерой.

"Голосуйте да меня. Я всё изменю. Даже время", — пошутила Ида.

