Я всё изменю: почему блогер Ида Галич решила организовать свою партию

1:05
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич поделилась своими планами создания партии. Звезда интернета объяснила, почему нужно голосовать за неё.

Блогер Ида Галич
Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Ида Галич

Ида Галич пожаловалась на ранние подъёмы. Вставать звезде приходится в шесть часов утра. Она отметила, что по утрам слишком темно и сыро, чтобы выбираться из дома.

"Вообще, надо передоговориться всем в этом мире! Пусть утро начинается только с 10 часов! Шикарная инициатива для моей несуществующей партии — Идиная Россия", — написала знаменитость в своём Telegram-канале.

Она уверена, что сможет сделать много хорошего для людей, если займётся политической карьерой.

"Голосуйте да меня. Я всё изменю. Даже время", — пошутила Ида.

Ранее юрист Екатерина Гордон объяснила, чем её смущает подарок певца Шамана главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на день рождения. Артист подарил невесте политическую партию под названием "Мы".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
