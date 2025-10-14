Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Возраст или пластика? Почему Рене Зеллвегер удивила поклонников своим внешним видом

1:30
Шоу-бизнес

Голливудская актриса Рене Зеллвегер напугала фанатов своим внешним видом. Зрители гадают, почему звезда стала выглядеть гораздо старше своих лет.

Актриса Рене Зеллвегер
Фото: ВК-аккаунт Рене Зеллвегер by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Рене Зеллвегер

В Сети появились кадры из фильма, в котором 56-летняя знаменитость предстала в возрастном образе. Публика отметила, что Рене выглядит гораздо старше своих ровесниц из Голливуда.

Есть предположения, что звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" сделал неудачную пластику. Не исключается также, что актрису намеренно состарили для съёмок кинокартины "Убийство в одном здании".

Зеллвегер проживает в Нью-Йорке, где участвует в эпизодических ролях нового сериала. Актриса не имеет детей и традиционно остаётся довольно скрытной в вопросах личной жизни.

Известно, что с 2021 года у неё романтические отношения с британским телеведущим Антом Анстедом. Знакомство произошло на съёмках одного из проектов шоумена. К январю 2022 года Зеллвегер уже познакомилась с тремя детьми своего партнёра.

При этом пара не торопится узаконить свои отношения. Близкие к актрисе источники полагают, что она опасается нарушить существующую гармонию под влиянием общественного давления. В СМИ периодически появляются слухи о возможном расставании Зеллвегер и Анстеда.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
