Юлианна Караулова в неловкой ситуации: как поклонница застала певицу в уязвимом положении

Певица Юлианна Караулова столкнулась с неловкой ситуацией во время встречи с поклонницей.
Артистка находилась в уязвимом положении, будучи абсолютно голой, когда женщина попросила сделать совместное фото.
"Ужас и кошмар! Насколько у людей отсутствует чувство такта иногда", — поделилась Караулова.
Певица отказалась выполнять просьбу, оказавшись в затруднительном положении. Об этом случае она рассказала в популярном тренде "Было/не было".
Караулова также поделилась деталями личной жизни и профессиональной деятельности. Артистка сообщила об использовании компрессионного белья во время перелётов.
"Следить за своим здоровьем — это важно", — отметила певица.
Юлианна Караулова известна российской публике как участница "Фабрики звёзд". В настоящее время артистка продолжает музыкальную карьеру и воспитывает сына в браке с продюсером Андреем Чёрным.
