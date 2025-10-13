Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юлианна Караулова в неловкой ситуации: как поклонница застала певицу в уязвимом положении

Певица Юлианна Караулова столкнулась с неловкой ситуацией во время встречи с поклонницей.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Артистка находилась в уязвимом положении, будучи абсолютно голой, когда женщина попросила сделать совместное фото.

"Ужас и кошмар! Насколько у людей отсутствует чувство такта иногда", — поделилась Караулова.

Певица отказалась выполнять просьбу, оказавшись в затруднительном положении. Об этом случае она рассказала в популярном тренде "Было/не было".

Караулова также поделилась деталями личной жизни и профессиональной деятельности. Артистка сообщила об использовании компрессионного белья во время перелётов.

"Следить за своим здоровьем — это важно", — отметила певица.

Юлианна Караулова известна российской публике как участница "Фабрики звёзд". В настоящее время артистка продолжает музыкальную карьеру и воспитывает сына в браке с продюсером Андреем Чёрным.

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

