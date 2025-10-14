Не через постель, а по прайсу: как Прохор Шаляпин продает роли в свои клипы

Певец Прохор Шаляпин практикует необычный бизнес. Артист призывает людей принять участие в съёмках в обмен на денежный взнос.
Telegram-канал "Светский хроник" пишет, что Шаляпин предлагает поучаствовать в своих клипах за деньги. На съёмки приглашаются люди разных возрастов. Имелась даже роль невесты Прохора, но её быстро разобрали. Ценник замаскирован под "оргвзнос".
Источник сообщает, что это распространённая практика заработка денег в шоу-бизнесе.
Сняться в сцене с актёром Никитой Кологривым, по информации "Светского хроника" обойдётся в 1,8 миллиона рублей, а за эпизод с его коллегой Юрием Борисовым придётся заплатить 2,5 миллиона.
Например, участие в сцене с актёром Станиславом Бондаренко, известным по сериалам "УничтоЖанна" и "Метод уборщицы-4", оценивается примерно в 600 тысяч рублей. Однако при должной настойчивости и умении торговаться сумму можно сбить до 350 тысяч.
А вот участие рядом с настоящими звёздами — совсем другая ценовая категория, там ценник вырастает в несколько раз.
Так, один миллион рублей придётся заплатить за крошечный эпизод, где героиня появляется лишь во сне главного персонажа, да ещё и только на плакате, но зато — с красивыми крупными планами.
Ранее Прохор Шаляпин ответил на обвинения в пропаганде безделья.
Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.