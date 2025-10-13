Прохор Шаляпин откровенно о своих чувствах к Ольге Серябкиной: что скрывается за его словами

Певец Прохор Шаляпин признался, что хотел бы приударить за коллегой Ольгой Серябкиной.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Серябкиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Ольга Серябкина

Недавно артист вновь оказался в центре внимания общественности. В последние недели он проявляет повышенный интерес к бывшей участнице поп-группы "Серебро".

Музыкант появился на одной из её репетиций, где не скрывал своего восхищения коллегой и буквально осыпал её похвалами. Это вызвало активные обсуждения в Сети — поклонники предположили, что между знаменитостями может зародиться романтическая связь.

Ранее Шаляпин раскрыл секрет своих чувств к ведущей шоу "Натальная карта" Олесе Иванченко.

По признанию самого артиста, он относится к Серябкиной с огромным уважением и считает её примером истинной женственности, утончённости и артистического дара.

"Живьём Оля поет так прекрасно, что я восторгаюсь её вокалом. Конечно, многие после моих комплиментов подумали, что у нас уже роман. Не знаю, быть может, кого-то огорчу, но наши с Ольгой сердца заняты. Будь она свободна, конечно, я приударил бы за ней", — цитирует слова Прохора Общественная Служба Новостей.

При этом артист подчеркнул, что возраст Серябкиной ему кажется идеальным и полностью соответствует его представлениям о женской привлекательности. Шаляпин с улыбкой добавил, что если бы судьба распорядилась иначе и певица была бы свободна, он бы не стал откладывать шанс на развитие отношений, не дожидаясь, пока она "приблизится к пенсионному возрасту".