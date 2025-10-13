Онкология и выбор: Анджелина Джоли откровенно рассказала о своих операциях

2:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская актриса Анджелина Джоли объяснила, почему сделала операции по удалению груди и яичников.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анджелина Джоли

Прошло десять лет с момента, когда знаменитость решилась на профилактическую двойную мастэктомию и операцию по удалению яичников. В свежем интервью журналу Hello! 50-летняя звезда впервые за долгое время подробно рассказала о своём выборе и о том, как он повлиял на её жизнь.

В 2013 году актриса прошла через операцию по удалению молочных желез после того, как анализы показали наличие у неё гена, значительно увеличивающего риск развития рака груди и яичников. После вмешательства Джоли открыто поделилась своей историей с общественностью, вызвав широкий резонанс как среди врачей, так и среди поклонников по всему миру.

В новом фильме "Кутюр" артистка играет американского режиссёра, которая приезжает в Париж, чтобы снять картину о мире моды, но неожиданно узнаёт о диагнозе — рак груди. По словам Анджелины, эта роль вновь напомнила ей о важности и осознанности её собственного решения пройти профилактические операции.

"У меня есть ген BRCA, поэтому 10 лет назад я решила сделать двойную мастэктомию. А потом я также удалила яичники, потому что именно это унесло жизнь моей матери. Это мой выбор и я не жалею об этом", — объяснила звезда Голливуда.

Джоли подчеркнула, что многие женщины, столкнувшиеся с раком, испытывают потерю уверенности в себе и ощущение, что они перестали быть привлекательными. Однако, по её словам, именно те, кто прошёл через подобные испытания, лучше всех понимают значимость таких шагов.

Мать Анджелины, актриса Маршелин Бертран, ушла из жизни в 2007 году в возрасте 56 лет после восьмилетней борьбы с раком яичников. Её бабушка, Лоис Джун Бертран, также умерла от онкологического заболевания в 45 лет.

Ранее сообщалось, что Джоли подала очередной иск в суд на бывшего мужа, актёра Брэда Питта.