Дочка Елены Блиновской тяжело больна: как приговор марафонщице отразился на здоровье ребёнка

Мать осуждённой Елены Блиновской Нина Останина сообщила о серьёзных проблемах со здоровьем у младшей внучки. Шестилетняя Аврора страдает от порока сердца.

Фото: commons.wikimedia.org by Ольга Сергеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елена Блиновская

По словам Останиной, заболевание усугубилось на фоне разлуки с матерью.

"У дочки эти две дырки на сердце должны были закрыться: закрылась только одна, потому что она очень страдает по маме", — пояснила бабушка девочки в разговоре с Super.ru.

Состояние ребёнка требует постоянного медицинского наблюдения. Проблемы с сердечно-сосудистой системой носят наследственный характер.

Напомним, Московский городской суд недавно смягчил приговор Блиновской. Срок наказания сократили с 5 до 4,5 лет колонии общего режима.