Дочка Елены Блиновской тяжело больна: как приговор марафонщице отразился на здоровье ребёнка

Мать осуждённой Елены Блиновской Нина Останина сообщила о серьёзных проблемах со здоровьем у младшей внучки. Шестилетняя Аврора страдает от порока сердца.
По словам Останиной, заболевание усугубилось на фоне разлуки с матерью.
"У дочки эти две дырки на сердце должны были закрыться: закрылась только одна, потому что она очень страдает по маме", — пояснила бабушка девочки в разговоре с Super.ru.
Состояние ребёнка требует постоянного медицинского наблюдения. Проблемы с сердечно-сосудистой системой носят наследственный характер.
Напомним, Московский городской суд недавно смягчил приговор Блиновской. Срок наказания сократили с 5 до 4,5 лет колонии общего режима.
