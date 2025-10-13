За доходы придётся ответить: как Виктория Боня столкнулась с последствиями дела Блиновской

Телеведущая Виктория Боня сообщила о масштабной проверке со стороны ФНС России. По её словам, налоговые органы изучали её доходы за последние годы.
Поводом стала деятельность Елены Блиновской, осуждённой за финансовые нарушения.
"После неё нас всех проверяли. Меня в том числе", — подтвердила Боня в подкасте с блогером Сергеем Косенко.
Она отметила, что проверка затронула многолетний период. Налоговики анализировали все финансовые поступления и уплаченные налоги.
Боня высказала мнение о причинах проблем Блиновской. По её версии, у "королевы марафонов" были недостаточно квалифицированные бухгалтеры.
Напомним, Блиновская была приговорена к пяти годам лишения свободы. В настоящее время она подала апелляционную жалобу на приговор.
