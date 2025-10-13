За доходы придётся ответить: как Виктория Боня столкнулась с последствиями дела Блиновской

Телеведущая Виктория Боня сообщила о масштабной проверке со стороны ФНС России. По её словам, налоговые органы изучали её доходы за последние годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Поводом стала деятельность Елены Блиновской, осуждённой за финансовые нарушения.

"После неё нас всех проверяли. Меня в том числе", — подтвердила Боня в подкасте с блогером Сергеем Косенко.

Она отметила, что проверка затронула многолетний период. Налоговики анализировали все финансовые поступления и уплаченные налоги.

Боня высказала мнение о причинах проблем Блиновской. По её версии, у "королевы марафонов" были недостаточно квалифицированные бухгалтеры.

Напомним, Блиновская была приговорена к пяти годам лишения свободы. В настоящее время она подала апелляционную жалобу на приговор.