Покушение на Михаила Круга: как Ирина Круг выжила, спрятавшись под автомобилем

Ирина Круг в интервью Ксении Собчак рассказала о деталях нападения на её мужа, певца Михаила Круга.
По её словам, ей удалось выжить благодаря тому, что она спряталась под фургоном.
"Я смогла открыть дверь и выбежала на улицу. Я спряталась под фургоном, а они выбежали на веранду", — пояснила Ирина.
Она находилась под автомобилем до тех пор, пока не наступила тишина. После этого женщина побежала к соседке за помощью.
Ирина также поделилась медицинскими подробностями ранения мужа. Пуля задела множество жизненно важных органов, что сделало спасение невозможным.
Последними словами певца стали обращённые к жене: "Ирочка…". После операции Михаил Круг не вышел из наркоза.
Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.