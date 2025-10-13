Покушение на Михаила Круга: как Ирина Круг выжила, спрятавшись под автомобилем

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ирина Круг в интервью Ксении Собчак рассказала о деталях нападения на её мужа, певца Михаила Круга.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ирины Круг, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Круг

По её словам, ей удалось выжить благодаря тому, что она спряталась под фургоном.

"Я смогла открыть дверь и выбежала на улицу. Я спряталась под фургоном, а они выбежали на веранду", — пояснила Ирина.

Она находилась под автомобилем до тех пор, пока не наступила тишина. После этого женщина побежала к соседке за помощью.

Ирина также поделилась медицинскими подробностями ранения мужа. Пуля задела множество жизненно важных органов, что сделало спасение невозможным.

Последними словами певца стали обращённые к жене: "Ирочка…". После операции Михаил Круг не вышел из наркоза.