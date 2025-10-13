Орлова удивила откровенностью — и сказала то, что редко решаются произнести в браке

Певица Ольга Орлова открыто рассказала, как строит отношения с супругом, бизнесменом Валерием Масловым. Артистка уверена, что даже в браке каждый человек имеет право на личное пространство и границы, которые нельзя нарушать.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Плющев, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ольга Орлова

В блоге певицы появилась история от подписчицы, пожаловавшейся, что она поссорилась с мужем из-за того, что тот не разрешает ей пользоваться его телефоном. Ответ Орловой оказался предельно прямым.

"Я бы с вами тоже поссорилась. Пароль и телефон — это личное пространство, которое нарушать нельзя", — сказала Ольга Орлова.

По словам артистки, доверие не должно означать отказ от личной жизни. Она подчеркнула, что в современном мире важно сохранять автономность, особенно если человек постоянно находится в публичном поле.

На вопрос, зачем вообще ставить пароль от телефона, если в отношениях нет секретов, Орлова ответила без колебаний.

"Я не хочу, чтобы кто-то читал мои личные переписки с моими подругами, по работе и т. д.", — отметила певица.

Личные границы как основа гармонии

Позиция Орловой вызвала широкий отклик в Сети: одни поддержали певицу, другие посчитали её слова проявлением недоверия. Однако для самой артистки всё очевидно — уважение к личным границам партнёра помогает сохранить уважение и в семье.

Психологи тоже нередко говорят о важности подобного подхода: право на собственное пространство позволяет избежать зависимости и конфликтов. В паре важно, чтобы оба партнёра могли оставаться самими собой.

Истории из личной жизни

Орлова нередко делится с подписчиками моментами, которые не связаны со сценой. Недавно певица рассказала, что обоих своих детей рожала с помощью кесарева сечения. Она также откровенно объяснила, почему отказалась от грудного вскармливания, подчеркнув, что каждая женщина имеет право выбирать удобный для себя способ заботы о ребёнке.

Артистка не боится говорить на личные темы, включая здоровье, воспитание детей и отношения. Такой подход, по её словам, помогает разрушать стереотипы и быть ближе к людям, которые сталкиваются с похожими ситуациями.