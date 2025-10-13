Скромная свадьба Распутиной: что заставило певицу пойти на этот шаг после 25 лет вместе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Маша Распутина официально подтвердила заключение брака с продюсером Виктором Захаровым. Церемония состоялась после 25 лет их совместной жизни.

Маша Распутина
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маша Распутина

В интервью программе "Судьба человека" артистка объяснила причину скромного оформления отношений. Вместо пышной свадьбы пара ограничилась встречей с близкими друзьями.

"Стране сейчас не до свадеб, не до концертов, мы живём в такое время", — пояснила Распутина.

Певица также раскрыла причину длительного отсутствия официального брака. По её словам, бывшая супруга Захарова долгое время не давала ему развода.

Распутина предположила, что женщина в итоге согласилась на расторжение брака, когда у неё "проснулась совесть".

Ранее супруг певицы ссылался на её плотный гастрольный график как на причину отсрочки регистрации.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
