Спонтанное приглашение или личная просьба? Как Меган Маркл оказалась на модном показе Balenciaga

Появление герцогини Сассекской Меган Маркл на показе Balenciaga стало результатом её личной инициативы. Об этом в интервью The Cut заявил креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли.
Дизайнер подтвердил, что поддерживает общение с женой принца Гарри на протяжении нескольких лет. Именно Меган самостоятельно решила посетить модное событие.
"Она связалась со мной и сказала, что с удовольствием придёт на показ. Никакой стратегии или больших приготовлений не было", — пояснил Пиччоли.
Креативный директор специально сохранил визит герцогини в тайне. Он хотел, чтобы появление Меган стало сюрпризом для публики и других гостей мероприятия.
После показа между Маркл и Пиччоли произошёл курьёзный случай. При попытке поздравить дизайнера поцелуем в щеку герцогиня задела его солнцезащитные очки. Как сообщают источники, сам Пиччоли отреагировал на эту ситуацию с юмором.
