Шокирующий образ Милы Йовович: что произошло со звездой Пятого элемента

Шоу-бизнес

Интернет-пользователи бьют тревогу из-за внешнего вида 49-летней актрисы Миллы Йовович.

Фото: Фан-аккаунт Милы Йовович ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Мила Йовович

Поклонники актрисы шокированы внешним видом звезды Голливуда. Звезда фильма "Пятый элемент" на показе бренда MiuMiu выглядела слишком худой и болезненной.

Публика привыкла видеть Йовович румяной и красивой, поэтому им стало не по себе от внешнего вида актрисы. Фолловеры стали наперебой придумывать способы вернуть прежний облик звезды, которая родилась в Киеве.

"Миллу надо откармливать, ей бы русского наваристого борща и пельменей побольше"; "Что с лицом Миллы?!", "Милла будто пережила реальный зомби-апокалипсис", — делались своими впечатлениями люди в Сети.

В конце лета Милла Йовович вместе с семьёй совершила путешествие по США. Актриса вместе с мужем, режиссёром Полом Андерсоном и их тремя дочерьми — Эвер, Дэшилл и Ошин — посетила Гавайские острова, а затем совершила автомобильное путешествие по штату Юта.

В своём личном блоге Йовович поделилась радостными впечатлениями из отпуска. Она рассказала, что по прибытии семье пришлось временно эвакуироваться из-за угрозы цунами, однако вскоре они смогли вернуться на остров и продолжить отдых.

Актриса не раз говорила, что ей повезло с мужем, с которым она в браке живёт уже 15 лет.