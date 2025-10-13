Встреча Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на премьере: что на самом деле происходит между ними

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе на премьере фильма "Поцелуй женщины-паука". Это событие вызвало волну слухов о возможном воссоединении бывших супругов.

Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дженнифер Лопес

Однако источник, близкий к Лопес, опроверг эти предположения. Инсайдер пояснил, что несмотря на тёплые отношения, пара не планирует возобновлять роман.

"У Дженнифер всё хорошо. Она сосредоточена на том, что делает её счастливой — семье и работе", — заявил собеседник People.

Он добавил, что Лопес и Аффлек сохранили дружеские отношения после расставания. Знаменитости продолжают поддерживать профессиональное уважение друг к другу.

На премьере Аффлек выступил в роли исполнительного продюсера картины. Бывшие супруги позировали вместе для фотографов, что и породило новые слухи о их примирении.