Секретная реакция принца Гарри: что он сказал в узком кругу об обвинениях Меган в кощунстве

Принц Гарри болезненно отреагировал на обвинения в адрес Меган Маркл в неуважении к памяти принцессы Дианы. Поводом стало видео, которое герцогиня опубликовала во время визита в Париж.
Публикация вызвала волну критики от пользователей. Они усмотрели связь между местом съёмки и туннелем, где погибла леди Ди.
По сведениям источника, близкого к герцогу, Гарри был глубоко расстроен ситуацией.
"Он был обижен, но самое удручающее, что он даже не был так уж удивлён", — заявил друг принца.
При этом Гарри полностью поддержал супругу. Источники Daily Mail отмечают, что ажиотаж в Сети негативно сказался на самочувствии Меган.
Визит герцогини в Европу стал её первой поездкой за два года. В Париже она посетила показ модного дома Balenciaga в рамках Недели моды.
Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.