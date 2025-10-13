Секретная реакция принца Гарри: что он сказал в узком кругу об обвинениях Меган в кощунстве

Принц Гарри болезненно отреагировал на обвинения в адрес Меган Маркл в неуважении к памяти принцессы Дианы. Поводом стало видео, которое герцогиня опубликовала во время визита в Париж.

Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл и Принц Гарри

Публикация вызвала волну критики от пользователей. Они усмотрели связь между местом съёмки и туннелем, где погибла леди Ди.

По сведениям источника, близкого к герцогу, Гарри был глубоко расстроен ситуацией.

"Он был обижен, но самое удручающее, что он даже не был так уж удивлён", — заявил друг принца.

При этом Гарри полностью поддержал супругу. Источники Daily Mail отмечают, что ажиотаж в Сети негативно сказался на самочувствии Меган.

Визит герцогини в Европу стал её первой поездкой за два года. В Париже она посетила показ модного дома Balenciaga в рамках Недели моды.