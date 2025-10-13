Шутки в сторону: невеста Лепса дала понять, что думает о разнице в возрасте с женихом

Аврора Киба, 19-летняя невеста Григория Лепса, публично прокомментировала разницу в возрасте с женихом. Она сделала это через публикацию трендового видео-мема в личном блоге.
Этим жестом студентка дала понять, что мнение общества её не волнует. При этом ранее пара избегала прямых высказываний на эту тему.
Аврора младше артиста на 44 года. Их отношения длятся уже полтора года.
"Григорий добивался меня долго и несколько раз делал предложение", — делилась с аудиторией Киба.
Сейчас пара обсуждает детали будущей свадьбы. Конкретная дата торжества пока не назначена. Лепс в шутку отмечал, что копит на масштабный праздник для своей избранницы.
