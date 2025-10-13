Пенсия Пугачёвой под угрозой? Юрист оценил перспективу оставить Примадонну без выплат

Юрист Александр Хаминский прокомментировал идею лишить певицу Аллу Пугачёву пенсии и авторских отчислений из России.

Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачёва

В интернете обсуждаются предложения оставить Примадонну без российской пенсии и авторских отчислений из-за её критических высказываний в адрес России.

Ранее сообщалось, что певица Земфира* сохранила авторские права на свои композиции в РФ.

Эксперт разъяснил, насколько реалистична такая мера.

"Лишить Пугачёву пенсии и отчислений за авторские права невозможно. У нас есть ограничение выплат за использование объектов интеллектуальной собственности на территории России в случае признания гражданина иноагентом, но Пугачёва и не является, то есть получает отчисления законно", — цитирует слова Хаминского aif.ru.

Юрист подчеркнул, что пенсию певица заработала, так как делала отчисления в Пенсионный фонд. Он отметил, что Пугачёва будет продолжать получать пенсию даже в случае отказа от российского гражданства.

Продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что Пугачёва, покинув Россию, несколько раз возвращалась в страну, чтобы попытаться добиться разрешения на возвращение своего супруга, шоумена Максима Галкина**.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом