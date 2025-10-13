Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Витаминные комплексы: польза или скрытая угроза для организма

Слёзы в суде: с какими словами мать Елены Блиновской выступила перед апелляционным судом

Шоу-бизнес

Мать блогера Елены Блиновской со слезами умоляет суд отпустить дочь.

Блогер Елена Блиновская
Фото: ВК-аккаунт Елены Блиновской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Елена Блиновская

Родительница королевы марафонов Нина Останина расплакалась в зале суда и рассказала, что дети Елены страдают без матери. 

"Я считаю, что пора её отпускать. Налоговая столько ей предписала. Это несправедливо, ей нечем платить. Я каждый день плачу. Самое большое желание у детей, чтобы папа с СВО вернулся и мама вернулась", — цитирует слова женщины "СтарХит".

Елену Блиновскую привлекают к ответственности по обвинениям в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации денежных средств и неправомерном обращении с платёжными средствами.

По версии следствия, Блиновская совместно с супругом организовала схему дробления крупного бизнеса по продаже "марафонов желаний" и распределяла доходы между различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Обвинение утверждает, что Блиновская оформляла фиктивные займы своим подконтрольным компаниям под видом внесения средств в уставные капиталы. Она незаконно использовала электронные ключи двух своих юридических лиц и осуществляла платежи по их счетам без ведома генеральных директоров.

В марте 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд освободил её от уголовной ответственности по статье о неуплате налогов, ссылаясь на истечение сроков давности.

15 сентября 2025 года адвокаты Блиновской подали апелляцию. Защита требует изменить приговор, отсрочить исполнение наказания до 2034 года, пока младшему ребёнку Блиновской не исполнится 14 лет, а также отменить конфискацию имущества Блиновской и её супруга.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Слёзы в суде: с какими словами мать Елены Блиновской выступила перед апелляционным судом
