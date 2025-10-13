От мимолётных увлечений к серьёзным отношениям: что изменилось в жизни Прохора Шаляпина

Певец Прохор Шаляпин решил искать молодую спутницу для создания семьи. Артист пересматривает взгляды и объясняет, кого он теперь хочет видеть рядом с собой.
В личной жизни выпускника "Фабрики звёзд" назревают заметные изменения. По данным издания "7 Дней", артист, который раньше часто появлялся в обществе женщин старшего возраста, неожиданно сообщил, что изменил свои представления о личной жизни. Теперь он открыто заявляет о стремлении создать серьёзные отношения с молодой женщиной, чтобы построить семью и стать отцом.
Шаляпин пояснил, что его прошлые романы с возрастными дамами были скорее мимолётными увлечениями, чем попытками обрести настоящие чувства. По словам певца, он пришёл к осознанию, что для рождения детей и семейной гармонии ему необходима партнёрша, обладающая не только молодостью, но и хорошим здоровьем. Кроме того, он убеждён, что будущая жена должна быть достаточно активной и заботливой, чтобы поддерживать его, когда он сам станет старше.
В пример артист приводит историю с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая, по его словам, проявляла к нему внимание и заботу в прошлом.
Шаляпин также отметил, что его вдохновляет пример юмориста Евгения Петросяна, который, по мнению певца, смог найти внутреннее равновесие в зрелом возрасте благодаря молодой супруге. Он подчеркнул, что готов обеспечить свою избранницу материально, если она будет рядом и проявит участие. При этом артист уточнил, что не рассматривает девушек младше 35 лет, так как с ними возможны лишь лёгкие и несерьёзные отношения.
Особый интерес у Прохора вызвала ведущая программы "Натальная карта" Олеся Иванченко. Он не скрывает симпатии к ней и уверен, что у них могли бы родиться замечательные дети. Однако певец признаёт, что развитие их отношений маловероятно, поскольку Олеся уже состоит в паре с музыкантом Максимом Зайцем.
Несмотря на это, Шаляпин не теряет оптимизма и продолжает верить, что вскоре найдёт женщину, с которой сможет построить счастливую семью.
