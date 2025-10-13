Мода и традиции: как Вика Цыганова сохраняет русское наследие в своих коллекциях

Певица Вика Цыганова рассказала о русскости, женственности и наследии модельера Вячеслава Зайцева.

Сегодня интерес к национальной культуре и традициям всё заметнее проявляется не только в музыке, но и в моде. Певица и дизайнер, более тридцати лет сохраняющая и продвигающая русскую культурную эстетику, рассказала о своём отношении к моде, традициям и наследию кутюрье.

О наследии Зайцева и доме русской моды

Цыганова с теплом отзывается о том, что Дом моды Вячеслава Зайцева продолжает своё существование. По её мнению, логично было бы сохранить его под названием "Дом русской моды имени Вячеслава Зайцева". Артистка считает, что великий кутюрье был подвижником русского стиля и одним из немногих художников высочайшего уровня, посвятивших жизнь отечественной моде.

"Конечно, я и сейчас топлю за эту эстетику. Потому что если женщина не нравится мужчине, как мы будем жить, размножаться и выполнять заповеди Божии?" — цитирует слова звезды URA. RU.

Если бы поступили предложения о сотрудничестве, дизайнер готова рассмотреть их и даже создать новую коллекцию в духе мастера.

Воспоминания о встрече с маэстро

Цыганова вспоминает, что встречалась с Зайцевым уже в тот период, когда он болел. Она особенно запомнила, как сильно маэстро вдохновился её коллекциями — его радость напоминала восторг ребёнка, увидевшего продолжение любимой темы в новом творческом воплощении.

О преемственности и сохранении наследия

Певица признаётся, что с благодарностью принимает определение своей роли как преемницы Зайцева. По её словам, модельер был человеком, полностью отдававшим себя делу, почти не имевшим времени на личную жизнь. Цыганова переживает за судьбу его Дома и считает важным, чтобы он не стал объектом коммерческих интересов, а получил государственную поддержку и официальный статус.

Как пришла в моду

Путь в мир моды для артистки начался с семьи. Её мама отличалась природным вкусом и красотой, а отец — чувством стиля и любовью к эстетике. Он сам шил одежду для семьи, подбирал ткани в ГУМе и работал на старинной машинке "Зингер". Эти семейные традиции вдохновили будущую певицу научиться кроить и шить ещё в школе.

В своих первых работах Цыганова ориентировалась на образ советских актрис, особенно на Любовь Орлову, которая для неё стала символом женственности и утончённости.

О женской эстетике и красоте

Женская красота и классическая эстетика — основа творчества Цыгановой. Она убеждена, что женщина должна оставаться привлекательной и вдохновлять мужчин. Даже выступая в госпиталях перед ранеными бойцами, певица считает важным сохранять женственный образ: по её мнению, солдаты должны видеть перед собой красивую женщину, чтобы получать эмоциональную поддержку и стимул к выздоровлению.

Артистка уверена, что красота действительно способна спасать — и её необходимо защищать, особенно в эпоху, когда на первый план часто выходит эпатаж и отказ от традиционных ценностей.

О мехе, традициях и давлении трендов

Вика Цыганова продолжает использовать в своих коллекциях натуральный мех, несмотря на мировые тенденции к отказу от него. Она подчёркивает, что Россия исторически славилась меховым ремеслом, а использование меха — часть национальных традиций, особенно для регионов с суровым климатом.

По словам дизайнерa, западная мода давно навязывает синтетические заменители под видом "эко"-материалов, но на деле это пластик, который не разлагается и наносит вред природе. Для неё работа с мехом — не просто создание одежды, а форма культурного сопротивления, защита традиций и ценностей.

Хотя ей периодически пишут недоброжелательные комментарии активисты и защитники животных, Цыганова считает это проявлением подмены понятий. Для неё мода — это не способ следовать трендам, а путь сохранения русской женственности и наследия, которое она стремится передавать через каждую свою коллекцию.