Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Имя переписывает внешность: как социальные ожидания меняют внешность и поведение
Шутки в сторону: невеста Лепса дала понять, что думает о разнице в возрасте с женихом
Слёзы в суде: с какими словами мать Елены Блиновской выступила перед апелляционным судом
Витаминные комплексы: польза или скрытая угроза для организма
Пластиковая свобода под контролем: россиянам могут ограничить число банковских карт уже этой зимой
На ногтях — утро после дождя: блеск, который сводит с ума, стал новым символом тихой роскоши
Авокадо с характером: как приручить тропического упрямца в квартире в обычной хрущёвке
Всего четыре ингредиента — и получается вкус детства без капли химии
Окна плачут — дом болеет: как прогнать влагу и не заморозить квартиру

Мода и традиции: как Вика Цыганова сохраняет русское наследие в своих коллекциях

4:35
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова рассказала о русскости, женственности и наследии модельера Вячеслава Зайцева.

Певица Вика Цыганова
Фото: ВК-аккаунт Вики Цыгановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Вика Цыганова

Сегодня интерес к национальной культуре и традициям всё заметнее проявляется не только в музыке, но и в моде. Певица и дизайнер, более тридцати лет сохраняющая и продвигающая русскую культурную эстетику, рассказала о своём отношении к моде, традициям и наследию кутюрье. 

О наследии Зайцева и доме русской моды

Цыганова с теплом отзывается о том, что Дом моды Вячеслава Зайцева продолжает своё существование. По её мнению, логично было бы сохранить его под названием "Дом русской моды имени Вячеслава Зайцева". Артистка считает, что великий кутюрье был подвижником русского стиля и одним из немногих художников высочайшего уровня, посвятивших жизнь отечественной моде.

РанееЦыганова призналась, что планирует уйти в монастырь с мужем.

"Конечно, я и сейчас топлю за эту эстетику. Потому что если женщина не нравится мужчине, как мы будем жить, размножаться и выполнять заповеди Божии?" — цитирует слова звезды URA. RU.

Если бы поступили предложения о сотрудничестве, дизайнер готова рассмотреть их и даже создать новую коллекцию в духе мастера.

Воспоминания о встрече с маэстро

Цыганова вспоминает, что встречалась с Зайцевым уже в тот период, когда он болел. Она особенно запомнила, как сильно маэстро вдохновился её коллекциями — его радость напоминала восторг ребёнка, увидевшего продолжение любимой темы в новом творческом воплощении.

О преемственности и сохранении наследия

Певица признаётся, что с благодарностью принимает определение своей роли как преемницы Зайцева. По её словам, модельер был человеком, полностью отдававшим себя делу, почти не имевшим времени на личную жизнь. Цыганова переживает за судьбу его Дома и считает важным, чтобы он не стал объектом коммерческих интересов, а получил государственную поддержку и официальный статус.

Как пришла в моду

Путь в мир моды для артистки начался с семьи. Её мама отличалась природным вкусом и красотой, а отец — чувством стиля и любовью к эстетике. Он сам шил одежду для семьи, подбирал ткани в ГУМе и работал на старинной машинке "Зингер". Эти семейные традиции вдохновили будущую певицу научиться кроить и шить ещё в школе.

В своих первых работах Цыганова ориентировалась на образ советских актрис, особенно на Любовь Орлову, которая для неё стала символом женственности и утончённости.

О женской эстетике и красоте

Женская красота и классическая эстетика — основа творчества Цыгановой. Она убеждена, что женщина должна оставаться привлекательной и вдохновлять мужчин. Даже выступая в госпиталях перед ранеными бойцами, певица считает важным сохранять женственный образ: по её мнению, солдаты должны видеть перед собой красивую женщину, чтобы получать эмоциональную поддержку и стимул к выздоровлению.

Артистка уверена, что красота действительно способна спасать — и её необходимо защищать, особенно в эпоху, когда на первый план часто выходит эпатаж и отказ от традиционных ценностей.

О мехе, традициях и давлении трендов

Вика Цыганова продолжает использовать в своих коллекциях натуральный мех, несмотря на мировые тенденции к отказу от него. Она подчёркивает, что Россия исторически славилась меховым ремеслом, а использование меха — часть национальных традиций, особенно для регионов с суровым климатом.

По словам дизайнерa, западная мода давно навязывает синтетические заменители под видом "эко"-материалов, но на деле это пластик, который не разлагается и наносит вред природе. Для неё работа с мехом — не просто создание одежды, а форма культурного сопротивления, защита традиций и ценностей.

Хотя ей периодически пишут недоброжелательные комментарии активисты и защитники животных, Цыганова считает это проявлением подмены понятий. Для неё мода — это не способ следовать трендам, а путь сохранения русской женственности и наследия, которое она стремится передавать через каждую свою коллекцию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Еда и рецепты
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Популярное
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель

Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.

Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления Любовь Степушова Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Последние материалы
Не ради славы и любви: учёные раскрыли скрытый смысл вокала самок, и причина поразила всех
Владельцы кошек реже переживают инфаркты — это подтвердили сразу два исследования
Проход в подземный мир найден? Антарктида раскрыла тайну, которую 70 лет скрывали военные
Юг России под натиском насекомых: что на самом деле скрывается за вспышкой
Эти мышцы работают, как турбина: включи их — и тело взорвётся энергией
Врагу не пожелаешь: эти места в Турции заставят вас влюбиться в эту страну навсегда
Цифры на шинах не случайны: как по маркировке выбрать идеальный комплект и не ошибиться
Пять лет, но не сейчас: почему Елена Блиновская просит суд отсрочить ей наказание
Точно не мелочь для Украины: какое новое оружие России покажет Путин
Осень не страшна, когда под рукой самый вкусный антидепрессант: рецепт осеннего спокойствия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.