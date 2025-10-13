Прокалываю шрамик: Полина Диброва решилась на процедуру, за которой стоит печальная история

После развода с телеведущим Дмитрием Дибровым его экс-супруга Полина решила посвятить время себе и заняться восстановлением — не только внутренним, но и внешним. Она рассказала подписчикам о косметологической процедуре, с помощью которой избавляется от шрама, оставшегося после летнего падения. Этот шаг стал для неё символом нового этапа жизни и внутреннего равновесия.

"Прокалываю шрамик после летней ситуации. Увы, он остался", — призналась Полина.

Новая глава в жизни Полины Дибровой

Летом, переживая непростое время на фоне развода, Полина попала в неприятный инцидент — из-за сильного стресса упала и получила травму лица. Тогда она долгое время скрывала последствия с помощью макияжа, однако теперь решила действовать иначе: принять произошедшее и восстановить то, что можно восстановить.

На видео, опубликованном в её блоге, Полина спокойно рассказывает о процедуре, во время которой косметолог обрабатывает кожу, чтобы выровнять её текстуру. Видно, что для женщины это не просто уход за внешностью, а способ отпустить прошлое и почувствовать уверенность заново.

Как проходит восстановление кожи после травм

Косметологические процедуры для устранения шрамов сегодня доступны в большинстве клиник. Они направлены на стимуляцию выработки коллагена и обновление клеток. В зависимости от типа шрама врачи используют лазерную шлифовку, микронидлинг или инъекционные методики. По словам специалистов, для полного эффекта может потребоваться несколько сеансов.

Полина, судя по кадрам, выбрала щадящий вариант — без длительной реабилитации и с минимальным вмешательством. Подобные процедуры особенно популярны у тех, кто стремится вернуть ровный тон кожи после механических повреждений или акне.