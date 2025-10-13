Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Народная вера терпит фиаско: легендарное средство не проходит проверку фактами
19 минут, которые заменяют час бега: джампинг-фитнес становится главным фитнес-трендом года
Холод, свет и воздух: три фактора, которые убивают активы в кремах
Гулял как обычно, вернулся с протоколом: новые сюрпризы для хозяев собак — закон один для всех
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Столица вкуса: где едят миллионеры и гурманы со всего мира
Секрет антарктической экспедиции: Сергей Жуков восхищен новинкой, способной спасти жизни
Забытые сокровища России: 5 промыслов, ради которых стоит отправиться в путешествие
Секрет фабричной белизны дома: три ингредиента возвращают одежде свежесть и мягкость

Прокалываю шрамик: Полина Диброва решилась на процедуру, за которой стоит печальная история

1:57
Шоу-бизнес

После развода с телеведущим Дмитрием Дибровым его экс-супруга Полина решила посвятить время себе и заняться восстановлением — не только внутренним, но и внешним. Она рассказала подписчикам о косметологической процедуре, с помощью которой избавляется от шрама, оставшегося после летнего падения. Этот шаг стал для неё символом нового этапа жизни и внутреннего равновесия.

Роза за стеклом
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роза за стеклом

"Прокалываю шрамик после летней ситуации. Увы, он остался", — призналась Полина.

Новая глава в жизни Полины Дибровой

Летом, переживая непростое время на фоне развода, Полина попала в неприятный инцидент — из-за сильного стресса упала и получила травму лица. Тогда она долгое время скрывала последствия с помощью макияжа, однако теперь решила действовать иначе: принять произошедшее и восстановить то, что можно восстановить.

На видео, опубликованном в её блоге, Полина спокойно рассказывает о процедуре, во время которой косметолог обрабатывает кожу, чтобы выровнять её текстуру. Видно, что для женщины это не просто уход за внешностью, а способ отпустить прошлое и почувствовать уверенность заново.

Как проходит восстановление кожи после травм

Косметологические процедуры для устранения шрамов сегодня доступны в большинстве клиник. Они направлены на стимуляцию выработки коллагена и обновление клеток. В зависимости от типа шрама врачи используют лазерную шлифовку, микронидлинг или инъекционные методики. По словам специалистов, для полного эффекта может потребоваться несколько сеансов.

Полина, судя по кадрам, выбрала щадящий вариант — без длительной реабилитации и с минимальным вмешательством. Подобные процедуры особенно популярны у тех, кто стремится вернуть ровный тон кожи после механических повреждений или акне.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка исчезает, как только приходят гости: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Кошка исчезает, как только приходят гости: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Наука и техника
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Еда и рецепты
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Популярное
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель

Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.

Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Последние материалы
Забытые сокровища России: 5 промыслов, ради которых стоит отправиться в путешествие
Секрет фабричной белизны дома: три ингредиента возвращают одежде свежесть и мягкость
Она чирикает, дружит с обезьянами и ест бананы: кошка, которая нарушила все законы хищников
Начните утро грамотно — и тренировка сама станет легче: энергия растёт с каждым движением
Желтые пятна, мутный лед: 7 признаков, что эту замороженную рыбу лучше не брать
Квартира-ловушка: лизинг жилья обернётся кошмаром — вот почему
Когда обкатка заканчивается только к 200 тысячам: 5 ДВС, сделанных по старым правилам
Мозг отвлекается — рождаются идеи: люди с чертами СДВГ имеют более высокую творческую продуктивность
Октябрь творит магию: ни полива, ни нитратов — а зелени столько, что соседи спрашивают, в чем секрет
Когда маски не спасают: признаки, что волосы обезвожены, а не сухие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.