Ненавидел ремонт, но предпочёл его отпуску: почему Сергей Пенкин решил начать всё с нуля

На одном из больших сборных концертов звёзд, где за кулисами царит привычная суета, внимание публики неожиданно притянул человек, которого редко увидишь на тусовках. Сергей Пенкин — артист, которого называют "Принцем Серебряным" за его уникальный голос и блестящую харизму, — появился на мероприятии словно из другого времени. Он улыбался, шутил, охотно общался с коллегами и журналистами, но без всякой позы или показной важности.

Фото: commons.wikimedia.org by Sidik iz PTU, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сергей Пенкин

"На самом деле я сильно на телевидение и радиостанции не стремлюсь. У меня впереди 105 сольных концертов до конца мая. Поэтому для меня главное — мой зритель, а не появление на ТВ", — сказал Пенкин в беседе с "МК".

Не звезда, а человек сцены

Пенкин не из тех, кто меряет успех числом выходов на экраны. Он остаётся артистом старой школы — живым, настоящим, с тёплым отношением к публике. Его гастрольный график впечатляет: сто с лишним концертов за сезон, и каждый вечер — новые эмоции, новые города, аплодисменты.

В разговоре чувствуется, что сцена для него — не профессия, а состояние души. Пенкин будто дышит ею, не разделяя жизнь и творчество, а появление на светском концерте — просто редкая возможность встретить друзей и немного выдохнуть между выступлениями.

Ремонт как способ обновления

Лето у певца выдалось не отпускным, а хлопотным. Вместо заграничных курортов — московская квартира, которую он решил полностью преобразить. Ремонт, по словам артиста, отнял немало нервов и времени.

"Я его ненавижу уже, этот ремонт. К счастью, немножко осталось. Я дизайнеров не приглашаю, всё делаю сам. Сам нахожу строителей, сам даю им задания. Я хочу, чтобы моя квартира была необычная. Тем, что получается, я доволен", — поделился Пенкин.

Такой подход неудивителен: артист привык к самостоятельности. Он создаёт не просто интерьер, а атмосферу, где каждая деталь отражает его характер — немного богемный, немного романтичный, но без излишней помпезности. "Серебряный Принц" словно строит сцену внутри собственного дома.

Новая сцена — дома

Пенкин признаётся, что после завершения ремонта мечтает устраивать домашние вечеринки. Не светские рауты, а уютные встречи с близкими, где много смеха, музыки и лёгкости. Он любит, когда вокруг кипит жизнь, а не звучат разговоры о болезни и возрасте.

"У меня, к счастью, друзья во много раз меня моложе: лет на тридцать. Так получается, что с моим возрастом, с теми, с кем мы раньше говорили о любви и о сексе, сейчас мы говорим только о таблетках. А мне не хочется говорить о таблетках. Мне хочется всё-таки говорить больше о любви. Поэтому у меня друзья все молодые", — объяснил Сергей.

Молодость по настроению

Эта фраза многое говорит о самом Пенкине. Он будто научился сохранять внутреннюю молодость, не притворяясь юношей. Просто рядом с энергичными людьми и сам чувствуешь себя живее. Артист шутит, что общение с молодыми друзьями помогает не застревать в рутине и не превращаться в "взрослого дядю с советами".

"Мы любим устраивать разные вечеринки. Например, могу сделать вечеринку в белом. У нас нет понтов и помпезности: всё просто. Ремонт закончится — буду проводить такие вечеринки чаще", — рассказал певец.

Пожалуй, в этих словах весь Пенкин — искренний, без позы и показного лоска. Он не гонится за модой, но умеет создавать атмосферу, где людям легко и весело.

Его энергия — это стиль жизни

Артист много лет остаётся вне скандалов и громких историй, хотя в шоу-бизнесе это редкость. Ему не нужно подогревать интерес публики: стоит выйти на сцену — и зал замирает. Возможно, секрет в том, что Пенкин не притворяется. Он умеет быть собой и на сцене, и в обычной жизни.

На концертах Сергей не просто поёт — он будто рассказывает истории. Каждая песня становится признанием, а каждый взгляд в зал — диалогом со зрителем.

В эпоху, когда артистов нередко создают по шаблону, Пенкин остаётся "человеком из плоти и крови" — с эмоциями, усталостью, радостью и внутренней честностью. Его публика это чувствует, поэтому остаётся с ним десятилетиями.

Вдохновение в мелочах

Когда речь заходит о повседневных радостях, Сергей оживляется и говорит о том, как важно замечать красоту даже в простых вещах — в запахе свежей краски после ремонта, в звуках города, в улыбках друзей. Он словно перезагружает себя через эти мелочи, превращая их в источник вдохновения.

В последние годы артист не боится меняться. Кто-то скажет — возраст, опыт, мудрость. Сам он считает иначе: пока ты способен удивляться и создавать, ты живёшь по-настоящему.

В этом и есть его философия — не останавливаться, не жаловаться на усталость и не мерить жизнь "годами на сцене".

Голос, который не стареет

Удивительно, но голос Пенкина остаётся тем же мощным инструментом, каким был двадцать лет назад. Его диапазон по-прежнему поражает и слушателей, и коллег. Возможно, причина не только в природном даре, но и в бережном отношении к профессии.

Он признаётся, что сцену нельзя обмануть: публика мгновенно чувствует фальшь. Поэтому Пенкин предпочитает работать честно, без фонограммы и излишеств. Каждый концерт для него — как экзамен, на котором нужно доказать, что всё это не зря.

Без суеты и спешки

Сергей избегает излишней публичности и не гонится за хайпом. Телевизионные шоу и ток-программы, где обсуждают личную жизнь звёзд, его не привлекают. Он спокойно относится к тому, что его редко видят в эфире: всё нужное он уже сказал со сцены.

Его дом и сцена — два мира, где он чувствует себя на своём месте. Первый даёт покой, второй — энергию. И кажется, что баланс между ними найден.

Главное — не потерять вкус к жизни

Разговор с Пенкиным оставляет ощущение тепла. В его словах нет жалоб, только благодарность. Он искренне радуется, что может заниматься любимым делом и окружён теми, кто вдохновляет его быть собой.

Может быть, именно поэтому он выглядит моложе своих лет — не от ботокса, а от внутреннего света.

В его жизни всё устроено по простому, но надёжному принципу: работать с удовольствием, дружить с лёгкостью, жить с интересом. А остальное — лишь декорации, которые можно поменять вместе с обоями.