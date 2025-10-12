Сцена, снятая при жизни Кеосаяна, обрела новый смысл — Симоньян не смогла сдержать слёз

Тигран Кеосаян долгое время боролся с болезнью сердца. За несколько лет до смерти режиссёр перенёс два инфаркта и даже клиническую смерть. С конца декабря 2024 года он находился в коме и, несмотря на усилия врачей, так и не пришёл в сознание. В ночь с 25 на 26 сентября 2025 года его сердце остановилось. Ему было всего 59 лет.

Маргарита Симоньян

Эти месяцы стали для семьи тяжёлым испытанием. Маргарита Симоньян, несмотря на публичность, старалась держаться с достоинством и поддерживать мужа до конца.

Память, вплетённая в музыку

На НТВ прошла премьера нового выпуска программы Евгения Маргулиса "Квартирник НТВ", посвящённого Тиграну Кеосаяну. Этот выпуск стал не просто музыкальным вечером, а настоящим посланием любви. На сцену вышли его друзья, коллеги и родные.

Особенно трогательным моментом стало выступление дочери режиссёра — Александры. Девушка исполнила песню "Без тебя", посвятив её отцу.

"С декабря у нас стал очень тихий дом. У нас посреди гостиной стоит рояль. И много народа. Но вся музыка нашего дома — это был Тигран… Вы меня простите, мне тяжело. Он каждое утро садился за рояль и начинал подбирать что-то молодёжное. Он каждый день играл мне и пел", — поделилась вдова Тиграна Кеосаяна.

Эти слова прозвучали в эфире как признание в любви и благодарности.

Фрагмент из прошлого

В своём Telegram-канале Маргарита Симоньян опубликовала видеофрагмент из "Квартирника". Сцена с её участием снималась, когда Кеосаян ещё был жив, но находился в коме. Тогда журналистка уже ощущала, что надежды мало.

"Без тебя… Программа "Квартирник НТВ у Маргулиса" для Тиграна. Ту часть программы, где я, снимали, когда он ещё был в коме. Поэтому я не в чёрном. Впрочем, я уже давно всё понимала…" — призналась Маргарита Симоньян.

Эти слова прозвучали как откровение человека, который осознал неизбежное, но всё ещё жил верой и любовью.