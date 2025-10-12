Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 образов, от которых мужчины теряют голову этой осенью — некоторые вещи вас удивят
Сад дышит, когда режут: один осенний приём, который пробуждает даже умирающие многолетники
Поворот не туда: водители готовы платить за возможность снова включать поворотники рукой
Пирог, из-за которого соседи начнут дружить: запах сам всё расскажет
Индийский отказ: почему спрос на российский уголь марки К резко упал
Карибы без забот: полный путеводитель для семейного отдыха на райских островах
Не спешите выбрасывать: эта замена губкам для мытья посуды удивит вас своей эффективностью
Самые умные — самые уязвимые: почему интеллект связан с безумием
Боль без диагноза — первый незаметный звонок депрессии: разум молчит, страдать начинает тело

Проверка театра обернулась уроком: Хазанов доказал, что символические штрафы реальны

1:37
Шоу-бизнес

Проверка в Московском театре эстрады, которым руководит народный артист России Геннадий Хазанов, закончилась неожиданно мягким решением. Артист заплатил символическую сумму за то, что несколько работников выполняли обязанности без официального трудового оформления.

Геннадий Хазанов
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Геннадий Хазанов

Почему началась проверка

Поводом для проверки стало обращение из Пенсионного фонда. Специалисты заметили, что часть сотрудников числится в отчётности, но не имеет трудовых договоров. После уточнения выяснилось: речь идёт о пяти разнорабочих, помогавших театру в хозяйственных делах.

По данным Telegram-канала Mash, именно Хазанов, как художественный руководитель, несёт юридическую ответственность за кадровое оформление работников.

Суть претензий

Контролёры сочли, что театр нарушил трудовое законодательство. Отсутствие официальных договоров при выполнении обязанностей — административное нарушение. В итоге против Хазанова возбудили пять отдельных дел — по числу людей, чьи отношения с театром не были оформлены документально.

Санкции оказались минимальными: по 300 рублей за каждого неоформленного сотрудника. Общая сумма штрафа — 1500 рублей.

Почему штраф оказался символическим

Юристы отмечают, что такие суммы применяются, если нарушение признано неумышленным, а работодатель сразу устраняет недочёты. Театр предоставил объяснения и оперативно оформил всех сотрудников по закону.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Авто
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Популярное
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель

Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.

Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Последние материалы
10 образов, от которых мужчины теряют голову этой осенью — некоторые вещи вас удивят
Сад дышит, когда режут: один осенний приём, который пробуждает даже умирающие многолетники
Поворот не туда: водители готовы платить за возможность снова включать поворотники рукой
Пирог, из-за которого соседи начнут дружить: запах сам всё расскажет
Индийский отказ: почему спрос на российский уголь марки К резко упал
Карибы без забот: полный путеводитель для семейного отдыха на райских островах
Не спешите выбрасывать: эта замена губкам для мытья посуды удивит вас своей эффективностью
Проверка театра обернулась уроком: Хазанов доказал, что символические штрафы реальны
Самые умные — самые уязвимые: почему интеллект связан с безумием
Боль без диагноза — первый незаметный звонок депрессии: разум молчит, страдать начинает тело
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.