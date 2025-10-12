Проверка театра обернулась уроком: Хазанов доказал, что символические штрафы реальны

Проверка в Московском театре эстрады, которым руководит народный артист России Геннадий Хазанов, закончилась неожиданно мягким решением. Артист заплатил символическую сумму за то, что несколько работников выполняли обязанности без официального трудового оформления.

Почему началась проверка

Поводом для проверки стало обращение из Пенсионного фонда. Специалисты заметили, что часть сотрудников числится в отчётности, но не имеет трудовых договоров. После уточнения выяснилось: речь идёт о пяти разнорабочих, помогавших театру в хозяйственных делах.

По данным Telegram-канала Mash, именно Хазанов, как художественный руководитель, несёт юридическую ответственность за кадровое оформление работников.

Суть претензий

Контролёры сочли, что театр нарушил трудовое законодательство. Отсутствие официальных договоров при выполнении обязанностей — административное нарушение. В итоге против Хазанова возбудили пять отдельных дел — по числу людей, чьи отношения с театром не были оформлены документально.

Санкции оказались минимальными: по 300 рублей за каждого неоформленного сотрудника. Общая сумма штрафа — 1500 рублей.

Почему штраф оказался символическим

Юристы отмечают, что такие суммы применяются, если нарушение признано неумышленным, а работодатель сразу устраняет недочёты. Театр предоставил объяснения и оперативно оформил всех сотрудников по закону.