Главный мужчина вечера: бывший фаворит Пугачёвой вспомнил, как взбесил Галкина*

В эфире программы "Новые русские сенсации" певец Сергей Савин вспомнил, как начиналась его карьера рядом с Аллой Пугачёвой, и рассказал, почему считает её человеком, определившим его путь в музыке.

Алла Борисовна редко делала ставку на молодых артистов, но в Савине она увидела не просто талант — в нём ей понравилась внутренняя энергия и искреннее отношение к сцене. Их знакомство состоялось в 2011 году, когда Примадонна была председателем жюри шоу "Фактор А", а Сергей — одним из участников. Именно с этого момента началась история, которая изменила жизнь начинающего певца.

Начало пути: как Савин попал в команду Пугачёвой

Телевизионный проект стал для Сергея возможностью проявить себя. Алла Борисовна не просто оценила его вокальные данные, но и взяла под опеку. Она помогала с выбором репертуара, подсказывала, как держаться на сцене, и часто защищала его перед жюри. Савин также вспомнил, как Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) ревновал Пугачёву.

"По всем стенам развесили мои портреты. Максим* сорвал фотографию, мою фотографию, мой портрет со стены и показал репортёрам, что главный мужчина этого вечера не он, а я", — рассказал Сергей Савин.

Эта ситуация, о которой артист вспоминает с улыбкой, стала лишь эпизодом в череде ярких событий. Савин говорит, что внимание Пугачёвой к ученикам всегда было искренним, она не ограничивалась советами, а помогала в реальной жизни — от организации выступлений до поддержки в трудные моменты.

Влияние Примадонны

В творческом мире наставник — это не просто человек, который делится опытом. Алла Пугачёва, как вспоминает Савин, была требовательной, но справедливой. Её мнение могло быть резким, зато всегда точным.

Под её руководством молодой певец научился не только петь, но и понимать, что значит быть артистом — с ответственностью за каждое слово и движение на сцене.

"Не думаю, что Максиму* было очень приятно её внимание ко мне. Как вы думаете, появляется в ваших отношениях какой-то человек извне, который достаточно миловиден, в которого твоя супруга вкладывает семейные средства", — отметил Сергей Савин.

Хотя в СМИ часто обсуждали личную сторону их общения, сам Савин подчёркивает: для него эта история прежде всего о благодарности и уважении. Алла Борисовна поверила в него тогда, когда он только начинал.

Трудности и испытания

Карьерный путь Сергея не всегда складывался гладко. После окончания проекта он пережил тяжёлую аварию, которая могла поставить крест на всех планах. Тогда именно Пугачёва пришла на помощь — не как продюсер, а как близкий человек.

"Я однажды чуть не расстроил свадьбу Аллы Борисовны и Максима Галкина*. Но это была вынужденная мера, потому что я попал в автокатастрофу. Приехала и привезла мне котлеты и пюре, которое она приготовила сама", — рассказал Сергей Савин.

По словам артиста, её поступок стал для него доказательством настоящей человеческой поддержки. Именно благодаря Пугачёвой он смог восстановиться и вернуться на сцену.