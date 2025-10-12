Пока Кудрявцева шутила, Соседов летал: ВИА Суперстар превзошёл ожидания и едва не потерял фаворита

Новый эфир музыкального шоу "ВИА Суперстар!" выдался особенно напряжённым и непредсказуемым. Тема программы — творчество Игоря Матвиенко, чьи хиты давно стали частью музыкальной истории. Всем коллективам предстояло исполнить композиции знаменитого продюсера и композитора, а сам Матвиенко следил за происходящим дистанционно, комментируя выступления участников.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гитара и рояль

Первой на сцену вышла группа "Бурановские бабушки". На этот раз они участвовали вне конкурса — открывали шоу хитом "Ты неси меня река". Несмотря на то что их номер не влиял на голосование, зрители и члены жюри были покорены атмосферой и энергией артисток. Даже Сергей Соседов, из-за которого "Бабушки" и выбыли из шоу в прошлом выпуске, не смог сдержать эмоций, похвалив пение и наряды певиц.

"Пели хорошо, достойно, прекрасно, но что меня поразило — это туалеты, туалеты!" — восхитился музыкальный критик.

После этого эстафету приняли легендарные "Аракс". Солист Анатолий Алёшин представил песню "Дуня-Дуняша". Однако впечатления у судей оказались неоднозначными.

"То ли время прошло, то ли у каждого возраста есть свои песни. Прошлое выступление и сегодняшнее — это большая разница. Прошлое было вау, а сегодня вот так", — раскритиковала выступление телеведущая Лера Кудрявцева.

Затем на сцене появились "Блестящие". Девушки исполнили хит "Колечко" и произвели фурор. Их номер был оформлен в футуристическом стиле, и члены жюри не скрывали восторга.

"Вы были нереально красивы, вы знали свою роль. Вот так вот будут дарить колечки таким девочкам в будущем. Я этот номер покажу своей внучке. Она будет с ума сходить от вас! Сегодня вы окунули меня в будущее. Вам надо идти и идти, громить всё подряд", — отметила певица Ирина Понаровская.

Стас Пьеха добавил, что не мог отвести глаз от артисток, а Соседов оказался строже коллег.

"Да, было хорошо. Я не спорю, согласен, не спорю с коллегами, но всё очень выглажено. Всё отработано, всё прилежно. Мне бы хотелось немного юмора от девушек. Я бы добавил больше юмора, кокетства", — пояснил Сергей Соседов.

Одним из самых ярких моментов вечера стало выступление Алексея Елистратова с песней "Снегири". Его проникновенное исполнение тронуло жюри до глубины души, особенно Соседова.

"Иванушки" так не пели. Они пели упрощённо, пели для девочек. Хорошо и только, а тут были и исполнение, и подача. И когда тебя держали танцовщицы, ты был готов полететь, я был уверен, что сейчас ты полетишь. Это было великолепно! Я был готов лететь за тобой", — сказал Сергей Соседов.

Пьеха в этот момент не удержался от шутки.

"Я уж боялся, что сейчас Сергей улетит, а мы будем ловить по всей студии Сергея. А уж если без страховки улетит, то будет всем тяжело", — пошутил певец.

Елистратов стал настоящим открытием вечера, задав высокую планку для остальных участников. Однако не всем удалось дотянуться до такого уровня. Группа "Восток", например, не смогла повторить успех предшественников, несмотря на артистичное исполнение песни группы "Фабрика" "Про любовь".

Сюрпризом стал номер группы "Лесоповал", исполнившей песню "Кукла". Музыканты удивили судей не только вокалом, но и акробатическими элементами, добавившими драйва в их номер. Лера Кудрявцева призналась, что сначала сомневалась в выборе коллектива, но потом осталась довольна.

"Я помню момент, когда Лера психанула, запустила шептуна. Я понимаю почему, хотя, конечно, это было достаточно брутально с твоей стороны. Я бы никогда не хотел быть твоим мужем, потому что когда любишь, то и шептуна, и что угодно навешаешь", — подшутил Стас Пьеха.

Кудрявцева ответила с самоиронией, отметив, что такая "реклама" вряд ли ей на пользу, но всё равно приняла подкол с улыбкой.

Далее настала очередь "Поющих гитар", которым достался хит "Тучи". Их исполнение получилось атмосферным и ностальгическим, хотя и не вызвало таких оваций, как выступление Елистратова. Судьи отметили профессионализм коллектива, но особых эмоций номер не вызвал.

Финальной точкой вечера стал зажигательный выход группы "Динамит" с песней "Девчонка-девчоночка". Их драйв и энергетика взорвали студию. Зал аплодировал стоя, а жюри не скрывало восхищения.

"Взорвали, ребят. Тут ничего не сделаешь с нашим женским либидо", — заявила Ирина Понаровская.

Не остался равнодушным и Соседов, признав, что происходящее на сцене произвело на него сильное впечатление. По результатам голосования лидерами выпуска стали именно "Динамит", но интрига развернулась вокруг Алексея Елистратова. Несмотря на восторженные отзывы судей, его имя оказалось внизу турнирной таблицы.

Впрочем, члены жюри решили не допустить несправедливости и спасли артиста от выбывания. Так завершился один из самых эмоциональных и противоречивых выпусков сезона, показавший, что в "ВИА Суперстар!" всё решает не только талант, но и момент, в котором артист способен зажечь зрителей.