Константин Ивлев и его прошлое: почему первая жена больше не готова молчать

4:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

История отношений известного российского шеф-повара Константина Ивлева и его первой супруги вновь стала темой обсуждения. Мария Ивлева заявила, что уже несколько лет вынуждена добиваться положенных алиментов через суд.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдуард Спрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Константин Ивлев

По словам женщины, внимание к её делу необходимо не ради шумихи, а чтобы показать, как даже публичные и обеспеченные люди иногда пренебрегают своими обязанностями.

"Я хочу привлечь внимание общественности к этому вопросу. Он пять лет не платит нормально. У меня каждый год суды идут или приставы. Он отправляет 50% от того, что должен", — пожаловалась Мария в шоу "Ты не поверишь!".

Судебная история, растянувшаяся на годы

Мария Ивлева рассказала, что на протяжении пяти лет регулярно обращается в суд, так как её бывший муж, по её словам, не выполняет финансовых обязательств в полном объёме. Иногда, утверждает она, от него не приходит ни копейки.

Бывшая супруга шеф-повара призналась, что устала от бесконечных заседаний и общения с судебными приставами, но прекращать борьбу не намерена. По её словам, Константин открыто заявил, что не собирается платить столько, сколько установлено по решению суда.

Кто такая Мария Ивлева

Первая жена Константина Ивлева редко появляется в медийном пространстве, хотя их брак был достаточно долгим — около 23 лет. У пары двое детей, и именно ради них, по словам Марии, она и продолжает судебные разбирательства.

После развода женщина не строила карьеру на популярности бывшего мужа. Она занимается воспитанием детей и предпочитает вести спокойную жизнь, но ситуация с выплатами заставила её обратиться к прессе.

Константин Ивлев: путь от кухни к телевидению

Имя Константина Ивлева известно каждому, кто хоть раз включал кулинарные шоу. Шеф-повар стал знаменитостью благодаря программам "На ножах", "Адская кухня" и другим проектам, где он прославился прямотой и жёстким стилем общения.

Свою первую звезду он получил ещё в 1990-х, а сегодня владеет сетью ресторанов, является амбассадором нескольких брендов и ведёт авторские кулинарные рубрики. В последние годы его часто можно увидеть не только на кухне, но и в рекламе, на гастрономических фестивалях, а также в социальных сетях, где у него сотни тысяч подписчиков.

Однако за публичным успехом, как оказалось, скрываются личные проблемы, которые теперь стали достоянием общественности.

Почему конфликты с алиментами не редкость

Истории, подобные той, что произошла у Марии Ивлевой, не единичны. По данным Федеральной службы судебных приставов, в России ежегодно рассматриваются десятки тысяч дел, связанных с неуплатой алиментов.

Причины разные: кто-то теряет доход, кто-то скрывает реальные заработки, а кто-то просто не считает нужным выполнять обязательства перед бывшими семьями. В случае с известными людьми ситуация осложняется вниманием СМИ и общественным давлением.

Юристы отмечают, что подобные дела нередко тянутся годами — из-за сложностей с доказательствами, уточнениями доходов и попытками ответчиков уклониться от выплат.

Алименты и репутация

Для публичных персон подобные истории особенно болезненны: неуплата алиментов подрывает репутацию, особенно если речь идёт о человеке, чьё имя ассоциируется с успехом и стабильностью.

Впрочем, сам Ивлев пока никак не комментировал заявления бывшей жены. Представители шеф-повара не давали официальных пояснений, а его социальные сети продолжают обновляться в обычном режиме — публикации о ресторанах, гастрономии и кулинарных лайфхаках.