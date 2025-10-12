Константин Ивлев и его прошлое: почему первая жена больше не готова молчать

История отношений известного российского шеф-повара Константина Ивлева и его первой супруги вновь стала темой обсуждения. Мария Ивлева заявила, что уже несколько лет вынуждена добиваться положенных алиментов через суд.
По словам женщины, внимание к её делу необходимо не ради шумихи, а чтобы показать, как даже публичные и обеспеченные люди иногда пренебрегают своими обязанностями.
"Я хочу привлечь внимание общественности к этому вопросу. Он пять лет не платит нормально. У меня каждый год суды идут или приставы. Он отправляет 50% от того, что должен", — пожаловалась Мария в шоу "Ты не поверишь!".
Мария Ивлева рассказала, что на протяжении пяти лет регулярно обращается в суд, так как её бывший муж, по её словам, не выполняет финансовых обязательств в полном объёме. Иногда, утверждает она, от него не приходит ни копейки.
Бывшая супруга шеф-повара призналась, что устала от бесконечных заседаний и общения с судебными приставами, но прекращать борьбу не намерена. По её словам, Константин открыто заявил, что не собирается платить столько, сколько установлено по решению суда.
Первая жена Константина Ивлева редко появляется в медийном пространстве, хотя их брак был достаточно долгим — около 23 лет. У пары двое детей, и именно ради них, по словам Марии, она и продолжает судебные разбирательства.
После развода женщина не строила карьеру на популярности бывшего мужа. Она занимается воспитанием детей и предпочитает вести спокойную жизнь, но ситуация с выплатами заставила её обратиться к прессе.
Имя Константина Ивлева известно каждому, кто хоть раз включал кулинарные шоу. Шеф-повар стал знаменитостью благодаря программам "На ножах", "Адская кухня" и другим проектам, где он прославился прямотой и жёстким стилем общения.
Свою первую звезду он получил ещё в 1990-х, а сегодня владеет сетью ресторанов, является амбассадором нескольких брендов и ведёт авторские кулинарные рубрики. В последние годы его часто можно увидеть не только на кухне, но и в рекламе, на гастрономических фестивалях, а также в социальных сетях, где у него сотни тысяч подписчиков.
Однако за публичным успехом, как оказалось, скрываются личные проблемы, которые теперь стали достоянием общественности.
Истории, подобные той, что произошла у Марии Ивлевой, не единичны. По данным Федеральной службы судебных приставов, в России ежегодно рассматриваются десятки тысяч дел, связанных с неуплатой алиментов.
Причины разные: кто-то теряет доход, кто-то скрывает реальные заработки, а кто-то просто не считает нужным выполнять обязательства перед бывшими семьями. В случае с известными людьми ситуация осложняется вниманием СМИ и общественным давлением.
Юристы отмечают, что подобные дела нередко тянутся годами — из-за сложностей с доказательствами, уточнениями доходов и попытками ответчиков уклониться от выплат.
Для публичных персон подобные истории особенно болезненны: неуплата алиментов подрывает репутацию, особенно если речь идёт о человеке, чьё имя ассоциируется с успехом и стабильностью.
Впрочем, сам Ивлев пока никак не комментировал заявления бывшей жены. Представители шеф-повара не давали официальных пояснений, а его социальные сети продолжают обновляться в обычном режиме — публикации о ресторанах, гастрономии и кулинарных лайфхаках.
