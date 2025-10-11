Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:17
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак, чей сын теперь посещает обычную общеобразовательную школу, высказалась против включения песен певца Олега Газманова и певца Шамана в школьную программу.

Певец Шаман
Фото: ВК-аккаунт певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Шаман

Она уверена, что артисты, чьи композиции изучают школьники, обязаны быть просеяны сквозь сито времени.

"Я плохо на такую инициативу смотрю, потому что это вкусовщина. Эти певцы должны быть еще проверены временем", — отметила телеведущая.

С 1 сентября 2025 года в программу школьного курса "Музыка" добавлены песни Ярослава Дронова (настоящие имя певца Шамана) и Олега Газманова.

Министерство просвещения РФ направило в регионы обновлённый перечень из 37 музыкальных композиций, цель которого — содействовать формированию у школьников патриотических чувств и духовно-нравственных ценностей.

В подборку вошли, среди прочего, следующие произведения: "Моя Россия" (Shaman); "Офицеры", "Вперёд, Россия" и "Бессмертный полк" (Олег Газманов).

При этом каждое учебное заведение имеет право самостоятельно определять, какие из рекомендованных песен использовать на занятиях.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Не прошли проверку: Собчак высказалась о песнях Газманова и Шамана в школьной программе
