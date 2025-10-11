Расставание с хоккеистом: Стеша Маликова объяснила, почему у неё не клеятся отношения с мужчинами

Шоу-бизнес

Дочь певца Дмитрия Маликова приоткрыла завесу тайны своей личной жизни.

Фото: ВК-аккаунт Стефании Маликовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания Маликова

25-летняя Стеша Маликова, которой приписывали отношения с 28-летним игроком НХЛ Кириллом Капризовым, откровенно рассказала о своей личной жизни в беседе с Nikki Seey. По словам дочери Маликова, на данный момент она не состоит в романтических отношениях:

"Сейчас моё сердце свободно. Я могу об этом сказать. Кстати, это первый раз, когда я об этом говорю. Я просто очень избирательна", — объяснила девушка.

Одним из факторов, влияющих на серьёзное отношение Стеши к выбору партнёра, стали прочные союзы её семьи — родители находятся в браке уже 27 лет, а бабушка с дедушкой вместе более шести десятилетий. Стефания убеждена, что мимолётные отношения не имеют смысла.

"Мне никогда не хотелось интрижек, романчиков на месяц, на два. Мне всегда нужно чётко, последовательно, понятно, а это очень сложно", — отметила наследница артиста.

Маликова призналась, что ей непросто открываться людям и доверять им, а также что она не верит в "полное слияние" с партнёром.

Отношения Стеши Маликовой и Кирилла Капризова начались летом 2021 года, однако уже в феврале 2022-го пара рассталась. По слухам, инициатором разрыва стал сам Кирилл. Тем не менее их история не завершилась окончательно: в 2023 году в интернете появились разговоры о возможном воссоединении — Маликову замечали на хоккейных матчах с участием Капризова, а также в тех же заведениях, что и спортсмен. Сколько именно продлился их роман, неизвестно, но сейчас можно уверенно сказать, что отношения окончательно завершены.

Недавно стало известно, что Кирилл Капризов подписал восьмилетний контракт с клубом "Миннесота Уайлд". Общая сумма сделки составила 136 миллионов долларов — это крупнейший контракт за всю историю Национальной хоккейной лиги.