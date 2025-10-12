Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разбитая подвеска и тишина от подрядчиков? Закон на вашей стороне — вот как им ответить
Осенняя дорога через Альпы: как Зелёный поезд превращает путешествие в сказку
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Точность до микрона: почему лазерная коррекция безопаснее, чем кажется на первый взгляд
Цветёт, будто на спор с природой: эффектный многолетник, которому не нужна ни вода, ни забота
Красота без боли: современные техники, которые меняют представление об антицеллюлитном массаже
Тревожный звонок для строителей: цены на стройматериалы в России рванули вверх
Белая — не просто машина, а стратегия выживания: как этот цвет думает за водителя
Абрикос вдруг засох без причины? Всё не так просто — дерево само подаёт сигнал SOS

Это грех, который не прощается: почему Анастасия Мельникова стояла на грани жизни и смерти

3:55
Шоу-бизнес

Для многих зрителей она — обаятельная женщина-следователь из сериала "Улицы разбитых фонарей", но за кадром актриса Анастасия Мельникова прошла через испытания, которые могли сломить любого. В программе "Секрет на миллион" на НТВ артистка впервые открыто рассказала, как за один год потеряла трёх самых близких людей — мать, мужа и брата — и как смогла справиться с болью, не позволив себе уйти из жизни.

Скамейки под дождём
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скамейки под дождём

Год, изменивший всё

Для Мельниковой этот период стал настоящим испытанием на прочность. Сначала ушла мама — человек, с которым у актрисы были особенно тесные отношения. Затем из жизни ушёл супруг, а вскоре пришло известие о смерти брата. Всего за двенадцать месяцев судьба лишила её целого мира.

"Я человек верующий, но я на исповеди сказала священнику, что мысль была уйти к ним. Но, как верующий человек, я не имела на это права, это грех, который не прощается. И Маша. Как она одна вообще останется? Это невероятный эгоизм", — рассказала Анастасия Мельникова.

По словам артистки, именно дочь Мария удержала её на грани, когда сил жить больше не оставалось.

Когда боль становится тенью

Актриса вспоминает, что после череды утрат словно перестала существовать. Организм будто "выключился": Мельникова могла часами лежать в темноте, не в силах подняться.

"В какие-то моменты организм выключался полностью, причём мне было стыдно, я понимала, что надо встать, надо существовать, но я не могла встать с кровати, лежу в темноте и говорю: "Только свет не включайте", — призналась звезда "Улиц разбитых фонарей".

По её словам, ни время, ни работа, ни известность не способны стереть память о близких.

"Это всё равно никуда не денется, всё возвращается, папы нет уже 27 лет, 27 лет и три года — разницы нет", — сказала актриса.

Эти слова звучат как исповедь человека, который осознал, что боль утраты не исчезает — она становится частью тебя.

Как обрести внутренний баланс

Психологи утверждают, что переживание потерь нередко становится переломным моментом в жизни. Научиться заново радоваться, когда кажется, что всё разрушено, — процесс долгий, но возможный.

Анастасия признаётся, что ей помогла вера, а также осознание: уход близких не отменяет обязанность жить. Она вновь вернулась на сцену, стала чаще встречаться с друзьями, принимать участие в благотворительных проектах. По её словам, именно действие, даже маленькое, помогает душе не застывать в скорби.

Сегодня Мельникова учится ценить каждый день и видеть смысл даже в самых трудных испытаниях. Она часто вспоминает мать, брата и мужа, но теперь старается хранить в памяти не только их уход, но и всё хорошее, что они принесли в её жизнь.

Главное — не замыкаться в боли

История актрисы — напоминание о том, как важно не замыкаться в страдании. Потеря родных может выбить из колеи, но, как говорит сама Анастасия, единственный путь — продолжать жить ради тех, кто остался, и ради тех, кто ушёл.

Сегодня Мельникова вновь снимается, участвует в телепередачах и остаётся верна своей профессии. Она не называет себя сильной, но признаёт, что просто не могла поступить иначе.

Эта откровенность тронула многих зрителей — в её словах многие узнали свои собственные переживания. Артистка не делает из трагедий сенсацию, но говорит о них спокойно, с достоинством, как человек, который прошёл через боль и сумел сохранить свет внутри.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Наука и техника
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Домашние животные
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Домашние животные
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Последние материалы
Тревожный звонок для строителей: цены на стройматериалы в России рванули вверх
Белая — не просто машина, а стратегия выживания: как этот цвет думает за водителя
Абрикос вдруг засох без причины? Всё не так просто — дерево само подаёт сигнал SOS
Секрет неаполитанской бабушки: добавьте это в картофельную запеканку, и домочадцы потребуют добавки
Мебель под угрозой: невинная ошибка, которая выводит кота из себя и превращает дом в поле боя
Секрет тела пловца: почему именно вода формирует идеальные пропорции и осанку
Ранний заезд в отель: когда он может испортить ваше впечатление от путешествия
Когда силы уходят без причины: что на самом деле вызывает синдром хронической усталости
Свадьба подождёт: Анфиса Чехова призналась, почему её счастье сейчас — в покое, а не в кольцах
От рисовой воды до парфюмированного крема: три континента, три ритуала молодости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.