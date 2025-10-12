Свадьба подождёт: Анфиса Чехова призналась, почему её счастье сейчас — в покое, а не в кольцах

Телеведущая Анфиса Чехова готовится к важному событию — свадьбе с Александром Златопольским. Однако, вопреки ожиданиям поклонников, торжество состоится не скоро. Звезда призналась, что у неё просто нет времени на организацию праздника, а сама идея грандиозной свадьбы ей не близка. Главное — искренность и уют, а не пышность и внимание прессы.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Анфиса Чехова

"Мне бы выспаться… Когда к свадьбе готовишься — это ещё больше нервов, суеты, примерки, кольца… Мне вообще некогда! Я хочу свадьбу, но не хочу, чтобы это было показательным выступлением. Хочу, чтобы это был наш день, чтобы для нас всё было", — заявила Анфиса Чехова в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

По словам знаменитости, они с Александром не хотят устраивать спектакль ради камер. Для них важно дождаться момента, когда оба будут готовы насладиться праздником, а не переживать из-за мелочей. Чехова подчеркнула, что сама идея брака для неё — про внутреннее равновесие и осознанный выбор, а не про пресс-релизы и светские хроники.

Как всё началось

Летом Златопольский сделал предложение телеведущей, и она ответила согласием. Пара знакома давно, их отношения строились спокойно и без лишней публичности. Сейчас они живут в одном ритме, совмещая творческие проекты и личную жизнь. На съёмках фильма "Идеально несовместимы" Чехова впервые открыто рассказала о помолвке и будущем торжестве.

Фанаты восприняли новость с восторгом, ведь за последние годы личная жизнь телеведущей редко становилась предметом обсуждения. После развода с Гурамом Баблишвили Анфиса предпочитала не афишировать отношения, сосредоточившись на карьере, воспитании сына и собственных проектах.