Публичная сказка закончилась без аплодисментов: почему Джиган и Самойлова устали от своего счастья

2:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Развод Джигана и Оксаны Самойловой стал одной из самых обсуждаемых тем недели. Пара, чья жизнь долгие годы напоминала реальное шоу об "идеальной семье", официально расстаётся. Документы поданы, а публика гадает, что стало причиной краха союза, который казался крепким и безоблачным.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

По мнению психолога Марианны Абравитовой, главная причина заключается в том, что семейный проект перестал быть настоящим.

"Джиган и Самойлова сделали из своей семейной жизни, из своей личной жизни и даже из жизни своих детей реалити-шоу, которое смотрит вся страна", — отметила психолог в беседе с "МК".

Эксперт считает, что формат публичной семьи попросту "изжил себя". В какой-то момент Оксана поняла, что её личная история интересна публике больше, чем совместная жизнь с мужем.

"Инициатор всё-таки Самойлова, потому что её индивидуальная жизнь уже стала более интересна, чем их совместная с Джиганом", — пояснила Абравитова.

Когда семья становится проектом

Их союз был не просто браком, а настоящим бизнесом — с рекламой, совместными эфирами и контентом для миллионов подписчиков. Но за блестящей картинкой, по словам специалистов, скрывалась усталость.

Оксана постепенно перестала чувствовать себя "женой известного артиста" и захотела самостоятельности.

"Ей хочется вывести свою жизнь в поле реалити-шоу по маршруту, как у Ким Кардашьян, когда она сама по себе уже стала интересным объектом. И Джиган по факту ей уже и не нужен", — добавила Абравитова.

Несовместимость характеров

Ещё одна причина, по мнению эксперта, — различие в темпераменте и жизненных установках супругов. Джиган эмоционален и импульсивен, Оксана — более рациональна и сосредоточена на целях. Со временем она устала от роли "взрослого" в этих отношениях.

"Джиган по своим психологическим характеристикам парень и капризный, и не выросший из подростковой психики. То есть Оксана была не только ему женой, она была ещё и в позиции матери", — подчеркнула Абравитова.

Такое неравновесие, по словам психолога, неизбежно приводит к внутреннему выгоранию. Женщина, которая годами поддерживает партнёра, в итоге теряет чувство собственного развития.

"Я думаю, что она в это наигралась и это уже не даёт ей какой-то самореализации", — подытожила эксперт.

Новая глава

Сейчас Джиган и Самойлова официально не комментируют развод, но очевидно, что каждый идёт своим путём. Рэпер сосредоточился на музыке, а Оксана активно развивает личный бренд, бизнес и социальные проекты.

Для неё, по мнению экспертов, это шанс окончательно выйти из тени семейного образа и построить карьеру без привязки к известному мужу.