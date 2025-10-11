Жить здорово превратилось в триллер: Малышева показала смерть в прямом эфире

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В новом выпуске программы Елены Малышевой зрителей ждала необычная постановка, посвящённая важности вакцинации, однако задумка авторов вызвала противоречивые эмоции. На экране появились дети с чёрными мешками на головах — по сценарию они символизировали "невидимых" жертв болезней, которых можно было бы спасти с помощью прививок. Рядом с ними резвились другие ребята — уже в роли "вакцинированных", живых и здоровых.

Елена Малышева
Фото: archive.government.ru by Alexey Druzhinin / Government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Малышева

По информации "Экспресс-газеты", этот фрагмент вызвал бурю обсуждений в социальных сетях. Многие пользователи сочли приём неуместным, а саму идею — чрезмерно драматичной. В комментариях зрители писали, что авторы шоу перешли грань дозволенного в попытке привлечь внимание к теме вакцинации. Другие же напоминали, что программа всегда славилась эпатажными визуальными образами и не раз использовала провокационные методы ради образовательной цели.

Что стояло за идеей эпизода

Как утверждают источники, цель постановки заключалась не в шокировании публики, а в том, чтобы подчеркнуть опасность отказа от прививок. В последние годы в России и мире вновь обсуждается необходимость вакцинации — особенно на фоне вспышек кори и коклюша, которые начали возвращаться из-за снижения коллективного иммунитета. Авторы "Жить здорово!" решили визуально показать, как болезни "уносят" тех, кого можно было защитить.

Шоу Малышевой давно известно своей прямотой и склонностью к необычным решениям: в эфире нередко используются театрализованные сцены, костюмы органов и даже игровые элементы. Однако этот раз, по мнению зрителей, граница между просвещением и неуместной постановкой оказалась размыта.

Реакция зрителей и экспертов

Многие комментаторы разделились во мнениях. Одни назвали кадры с детьми в мешках "тяжёлым зрелищем" и "плохим вкусом", другие защищали авторов, отмечая, что "иногда шок — лучший способ заставить задуматься".

Психологи же считают, что такие приёмы действительно могут вызвать сильный эмоциональный отклик, но при этом несут риск вызвать отторжение у зрителя, особенно если в сцене участвуют дети.

Контекст: как общество воспринимает вакцинацию сегодня

За последние годы отношение к прививкам в России стало более осознанным, но и более полярным. С одной стороны — миллионы людей, доверяющих медицинским рекомендациям; с другой — растущее движение антиваксеров, активно распространяющих сомнения в безопасности вакцин. Телепрограммы вроде "Жить здорово!" стараются удерживать баланс, рассказывая о доказательной медицине доступным языком, но нередко переходят грань между научным объяснением и шоу.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году количество привитых детей снизилось на 3% по сравнению с предыдущим годом. Это немного, но для инфекционных заболеваний даже такой спад может привести к росту случаев заражения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
