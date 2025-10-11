Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Вы моете машину перед сном, а она страдает всю ночь: что делает влага в темноте
Крылья длиной с автомобиль и яйца весом с кирпич: мир пернатых, где размер решает всё
Начать с нуля и не сорваться: система тренировок, которая работает даже при ожирении
Секрет силы империи: что ели наши предки, чтобы не знать усталости до вечера
Пни, которые не воскреснут: три дачных приёма, чтобы деревья не прорастали снова
Куда туристы летят за адреналином и красотой: самые гипнотические водопады мира
Жить здорово превратилось в триллер: Малышева показала смерть в прямом эфире
Живот бурлит, кожа шалит, сил нет: как спасти себя после таблеточной атаки

Басков ищет жену и готовится к переменам — и, похоже, они выйдут за рамки личной жизни

Шоу-бизнес

Певец Николай Басков, давно привыкший к вниманию публики, по всей видимости, решил сменить направление своей деятельности. После долгих лет на музыкальном Олимпе артист, которого привыкли видеть в концертных залах и телешоу, задумался о покорении новой вершины — политической.

Николай Басков
Фото: static.kremlin.ru by Russian Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Николай Басков

По данным Telegram-канала "Свита Короля", артист не просто строит планы на участие в "большой политике", но и продумывает личные перемены, которые, по его мнению, помогут сделать этот шаг более успешным.

Новый курс: от сцены к власти

Близкий знакомый исполнителя рассказал журналистам, что Николай всерьёз рассматривает возможность заняться общественной деятельностью. Для этого он стремится создать образ примерного семейного человека, что, как считает сам артист, повысит его шансы на доверие со стороны народа.

"Николай понимает, что ему без жены не очень удобно будет в большой политике. Все эти поездки, встречи, интервью. Люди у нас любят одиноких артистов, но человек при власти должен иметь жену, семью. Вот он и дом ремонтирует, чтобы было куда жену привести", — рассказал источник.

Семья как политический ресурс

В кругу певца отмечают: Николай хорошо понимает, что для успешной карьеры в политике важно не только умение выступать на публике, но и личная стабильность. В обществе часто ожидают, что человек, претендующий на серьёзные посты, должен иметь крепкую семью и устойчивый образ жизни.

Басков, известный своей открытостью и харизмой, решил не игнорировать этот негласный социальный код. По словам источников, он убеждён, что наличие жены и домашнего очага придаст его образу дополнительную глубину и доверие. Именно поэтому артист активно готовит свой дом к возможным переменам и ищет ту, кто могла бы стать его спутницей не только в быту, но и в общественной жизни.

Кто может стать избранницей "золотого голоса России"

Если раньше Николай Басков нередко появлялся на публике с коллегами по цеху и не скрывал симпатий к ярким артисткам, то теперь, по данным инсайдеров, его взгляд направлен в иную сторону.

Певец, по слухам, не хочет связывать жизнь с представительницами шоу-бизнеса. Теперь его интерес вызывают молодые женщины из влиятельных или уважаемых семей — те, кто сможет не только разделить с ним личные радости, но и органично вписаться в будущий политический образ.

Эта стратегия выглядит вполне логичной: в истории отечественной политики нередко супруги известных людей играли важную роль в формировании их общественного имиджа.

Почему Баскову может быть комфортно в политике

Николай Басков — не просто эстрадный певец, а человек, обладающий опытом публичных выступлений, сценическим мастерством и навыками общения с самой разной аудиторией. Всё это может оказаться полезным капиталом, если артист действительно решит вступить в политическую жизнь.

Его имя известно миллионам россиян, а умение говорить красиво и уверенно делает Баскова одним из тех артистов, кому не нужно заново завоёвывать внимание аудитории. При этом Николай умеет работать с эмоцией, а его искренность в общении часто вызывает доверие. Эти качества особенно ценны в политике, где человеческий фактор играет не меньшую роль, чем профессиональная подготовка.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Домашние животные
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Новости спорта
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Польша сказала ЕС твёрдое нет: почему страна отказывается принимать мигрантов
Южное солнце и северный уют: этот рецепт помидорного масла изменит ваш взгляд на кулинарию
Холод не виноват: вы сами портите кожу каждую зиму — привычками, что сушат её до трещин
Киты — древние пришельцы из суши: кто научил их говорить и слышать сквозь воду
Запах приключений или сигнал тревоги: что не брать в придорожных кафе даже у улыбчивых поваров
Басков ищет жену и готовится к переменам — и, похоже, они выйдут за рамки личной жизни
Посадили Соколицу — и забыли про болезни: малина, которая сама себя защищает
Мойка двигателя, которая спасает: как не перепутать средство и не остаться без машины
Почки работают на износ: эти семь продуктов помогают им выжить в современном ритме
Земля стала отражать меньше солнца: учёные фиксируют ускорение потепления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.