Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
110 стран мира: география экспорта мяса расширяется — куда Россия поставляет
Старый малинник — как выжатый лимон: когда пора обновлять кусты, чтобы вернуть урожай
Машина спит, а детали умирают: как бездействие разрушает авто изнутри
Любовь с третьего дубля: Павел Деревянко и Зоя Фуць прошли через то, чего не видно на фото
Мифы, из-за которых страдают питомцы: 7 заблуждений, которые пора забыть
Вода во время еды: почему врачи разрешают пить и развенчивают мифы — вот что нужно знать
Когда дешёвый рай становится дорогим кошмаром: как Албания теряет туристов
Гипергидроз: когда потные ладони – это не просто жара — 5 тревожных звоночков
Африканское золото: как Демократическая Республика Конго диктует условия кобальтового рынка

История, достойная фильма: дочь Славы выиграла миллионы, но поступила так, как не решился бы никто

3:24
Шоу-бизнес

26-летняя Александра Морозова, дочь известной певицы Славы, стала победительницей телепроекта "Выживалити. Наследники". Финал шоу завершился для девушки не только громкой победой, но и впечатляющим поступком — она разделила часть своего выигрыша с другими участниками. Telegram-канал "Звездач" сообщил, что главный приз составил четыре миллиона рублей.

Фейерверк
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фейерверк

Как всё началось

Проект "Выживалити. Наследники" объединил детей знаменитостей, которым предстояло доказать, что они способны справляться с трудностями без поддержки родителей. Участникам пришлось бороться с усталостью, нехваткой еды и постоянными испытаниями. Александра Морозова сразу выделилась спокойствием и выдержкой — качествами, которые помогли ей дойти до финала.

В интервью после завершения шоу девушка рассказала, что участие в проекте стало для неё настоящим вызовом.

"От участия в проекте я хотела получить новый опыт и проверить свои силы. Не скрою, были мысли, что меня может заметить режиссёр и я получу приглашения в другие проекты. Остро стоял вопрос временных рамок — мало кто верил, да и я сама не рассчитывала, что останусь надолго в проекте", — призналась Александра.

Испытания и борьба за лидерство

По словам участницы, многие испытания оказались серьёзным стрессом: экстремальные погодные условия, ограниченные ресурсы и отсутствие привычного комфорта проверяли участников на прочность. Но именно в таких ситуациях Александра проявила характер.

"Честно говоря, победить мне помогло просто желание остаться и немного удачи", — добавила Морозова.

Команда проекта отмечала, что Александра с самого начала не стремилась к скандалам и не шла на конфликты ради камеры. Её стратегия оказалась неожиданно выигрышной — спокойствие и упорство стали залогом успеха.

Главный приз и щедрый поступок

После объявления результатов Александра получила главный приз — четыре миллиона рублей, однако радость победы она решила разделить с другими участниками. Половину суммы девушка оставила себе, а вторую половину поделила между двумя финалистами — Василием Рыбиным и Эммануэль Турецкой.

Такой шаг вызвал бурное одобрение зрителей и восхищение коллег по шоу. Многие отметили, что этот поступок стал настоящим доказательством силы характера и благородства победительницы.

"Выживалити. Наследники": в чём суть шоу

Телепроект, созданный в жанре survival, стал одним из самых обсуждаемых в новом сезоне. Его участники — дети артистов, спортсменов и медийных персон, которые должны доказать, что способны добиваться успеха без помощи родителей. На протяжении нескольких недель они жили в изоляции, выполняя физические и психологические испытания, направленные на развитие самостоятельности и лидерских качеств.

Формат оказался удачным: зрители отмечают, что шоу объединяет элементы приключенческой драмы и психологического реалити. Победа Александры Морозовой стала одной из самых ярких историй проекта.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Наука и техника
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Африканское золото: как Демократическая Республика Конго диктует условия кобальтового рынка
В салоне чисто, но подвох на каждом болте: как распознать скрученную историю
Лук, который удивит вас вкусом! Секреты выращивания зимнего лука, изменяющие урожай
Пустыня, которая шепчет истории: местные назвали самые магические уголки Востока
Безопасность на поводке: где бесплатно поставить прививку и зарегистрировать питомца
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Обычный прибор, который заменяет час у физиотерапевта — но только если знать, как им пользоваться
Бигуди возвращаются в моду: как накрутить волосы и выглядеть как после салона
Детокс-мифы взорваны: как на самом деле очистить организм
Вучич раскрыл карты: из-за этого Сербии закрыт путь в Евросоюз — неожиданное заявление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.