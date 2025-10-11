Любовь с третьего дубля: Павел Деревянко и Зоя Фуць прошли через то, чего не видно на фото

2:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Когда актёр Павел Деревянко и дизайнер Зоя Фуць объявили о свадьбе, многие поклонники не скрывали удивления. После долгих лет бурных романов и публичных расставаний артист наконец-то решился узаконить отношения. Торжество состоялось 8 августа 2025 года в Барвихе и, по слухам, обошлось примерно в 15 миллионов рублей. Но за эффектными кадрами и блистательными нарядами скрывается история, полная сомнений, пауз и примирений.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Павел Деревянко

От дружбы до брака: путь длиной в пять лет

Их знакомство произошло почти пять лет назад, однако тогда Зоя даже не думала, что этот человек когда-нибудь станет её мужем. По признанию дизайнера, всё началось с лёгкой симпатии и общего круга общения, а настоящие чувства пришли далеко не сразу. Отношения развивались с переменным успехом: то вспыхивали, то гасли.

"Мы знакомы почти пять лет. За это время у нас были пробы отношений, мы расходились и сходились дважды. И только на третий раз он сказал, что осознал: если снова потеряет меня, это будет навсегда. Тогда он признался, что любит меня и хочет строить отношения. Предложение же поступило через полтора-два года", — рассказала Зоя Фуць.

Путь к браку оказался для пары настоящим испытанием. Разлуки помогали понять, насколько важен каждый из них друг для друга. По словам Зои, Павел изменился: стал внимательнее и спокойнее, больше времени уделяет семье.

Испытание ревностью и вниманием публики

Жизнь рядом с известным актёром — не только романтика и блеск. Это постоянные съёмки, постельные сцены в фильмах, интервью и красные дорожки. Зоя признаётся, что не всегда готова к такому вниманию к их семье.

"Единственное, что мне не нравилось, — это красные дорожки. Я говорю Паше: "Ты один сходи, я тебя со стороны красиво сниму". Но все знают, что я есть, и спрашивают: "А где Зоя?" Меня вытаскивают на дорожку, а первые несколько раз это было непросто", — отметила Зоя Фуць.

Также она призналась, что, несмотря на понимание специфики актёрской профессии, она ревнует супруга, когда тот снимается в откровенных сценах.