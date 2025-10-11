Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни фитнеса, ни боли: домашний способ, который делает ноги сильными и красивыми
110 стран мира: география экспорта мяса расширяется — куда Россия поставляет
Старый малинник — как выжатый лимон: когда пора обновлять кусты, чтобы вернуть урожай
Машина спит, а детали умирают: как бездействие разрушает авто изнутри
Мифы, из-за которых страдают питомцы: 7 заблуждений, которые пора забыть
Вода во время еды: почему врачи разрешают пить и развенчивают мифы — вот что нужно знать
Когда дешёвый рай становится дорогим кошмаром: как Албания теряет туристов
Гипергидроз: когда потные ладони – это не просто жара — 5 тревожных звоночков
Африканское золото: как Демократическая Республика Конго диктует условия кобальтового рынка

Любовь с третьего дубля: Павел Деревянко и Зоя Фуць прошли через то, чего не видно на фото

2:25
Шоу-бизнес

Когда актёр Павел Деревянко и дизайнер Зоя Фуць объявили о свадьбе, многие поклонники не скрывали удивления. После долгих лет бурных романов и публичных расставаний артист наконец-то решился узаконить отношения. Торжество состоялось 8 августа 2025 года в Барвихе и, по слухам, обошлось примерно в 15 миллионов рублей. Но за эффектными кадрами и блистательными нарядами скрывается история, полная сомнений, пауз и примирений.

Павел Деревянко
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Павел Деревянко

От дружбы до брака: путь длиной в пять лет

Их знакомство произошло почти пять лет назад, однако тогда Зоя даже не думала, что этот человек когда-нибудь станет её мужем. По признанию дизайнера, всё началось с лёгкой симпатии и общего круга общения, а настоящие чувства пришли далеко не сразу. Отношения развивались с переменным успехом: то вспыхивали, то гасли.

"Мы знакомы почти пять лет. За это время у нас были пробы отношений, мы расходились и сходились дважды. И только на третий раз он сказал, что осознал: если снова потеряет меня, это будет навсегда. Тогда он признался, что любит меня и хочет строить отношения. Предложение же поступило через полтора-два года", — рассказала Зоя Фуць.

Путь к браку оказался для пары настоящим испытанием. Разлуки помогали понять, насколько важен каждый из них друг для друга. По словам Зои, Павел изменился: стал внимательнее и спокойнее, больше времени уделяет семье.

Испытание ревностью и вниманием публики

Жизнь рядом с известным актёром — не только романтика и блеск. Это постоянные съёмки, постельные сцены в фильмах, интервью и красные дорожки. Зоя признаётся, что не всегда готова к такому вниманию к их семье.

"Единственное, что мне не нравилось, — это красные дорожки. Я говорю Паше: "Ты один сходи, я тебя со стороны красиво сниму". Но все знают, что я есть, и спрашивают: "А где Зоя?" Меня вытаскивают на дорожку, а первые несколько раз это было непросто", — отметила Зоя Фуць.

Также она призналась, что, несмотря на понимание специфики актёрской профессии, она ревнует супруга, когда тот снимается в откровенных сценах.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Военные новости
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Африканское золото: как Демократическая Республика Конго диктует условия кобальтового рынка
В салоне чисто, но подвох на каждом болте: как распознать скрученную историю
Лук, который удивит вас вкусом! Секреты выращивания зимнего лука, изменяющие урожай
Пустыня, которая шепчет истории: местные назвали самые магические уголки Востока
Безопасность на поводке: где бесплатно поставить прививку и зарегистрировать питомца
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Обычный прибор, который заменяет час у физиотерапевта — но только если знать, как им пользоваться
Бигуди возвращаются в моду: как накрутить волосы и выглядеть как после салона
Детокс-мифы взорваны: как на самом деле очистить организм
Вучич раскрыл карты: из-за этого Сербии закрыт путь в Евросоюз — неожиданное заявление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.