Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британские RC-135 и P-8A вблизи границ РФ: что искали самолёты НАТО?
Маринад, от которого шампиньоны становятся сочными и пикантными — рецепт без суеты
История, достойная фильма: дочь Славы выиграла миллионы, но поступила так, как не решился бы никто
Тренируетесь, а результат стоит на месте? Проверьте, нет ли этих убийц силы в вашем списке упражнений
Тайна сорвавшейся сделки: почему известный тренер отказал московскому Спартаку
Тайна общего предка раскрыта: учёные рассказали, от кого на самом деле произошёл человек и когда
Жуткие запахи в мусорном ведре? Не дайте им испортить воздух — простые решения
Мякиш вместо мрамора: необычные сувениры из колонии, которые покорили многих путешественников
Готовится сама, пока вы отдыхаете: запеканка с мясом и грибами, от которой пахнет праздником

Интересно, есть ли у него рояль: Полина Диброва не удержалась и начала троллить бывшего мужа

Шоу-бизнес

Развод Полины и Дмитрия Дибровых превратился из личной драмы в настоящее шоу с элементами иронии. Экс-супруги, казалось бы, уже поставили точку в отношениях, но теперь они соревнуются в остроумии и сарказме. После того как телеведущий публично высмеял нового возлюбленного бывшей жены, та не осталась в стороне — и ответила не менее ярко.

Цветы на рояле
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветы на рояле

Развод, который обсуждает вся страна

История разрыва звёздной пары началась задолго до суда. Дмитрий и Полина прожили в браке более десяти лет, растили детей и казались образцовой семьёй. Однако всё изменилось, когда стало известно о романе модели с другом семьи — предпринимателем Романом Товстиком. После громких заголовков и обсуждений в соцсетях 25 сентября Мировой суд Подмосковья официально расторг брак.

Товстик, по данным СМИ, уже был женат и воспитывает шестерых детей. Именно этот факт стал поводом для множества сплетен и домыслов: кто кого предал и кто разрушил чужую семью. Дмитрий Дибров, известный своим острым языком, не стал хранить молчание.

"Ты можешь наставить рога, разорить гнездо, облысеть как фасоль, но будут показывать при этом Диброва. Говорить о тебе, а показывать меня!" — заявил телеведущий.

Эта фраза мгновенно разошлась по соцсетям и вызвала бурную реакцию — кто-то восхитился чувством юмора шоумена, другие сочли его слова неуместными. Но настоящая волна обсуждений поднялась, когда с ответом выступила сама Полина.

Ироничный ответ с намёком

36-летняя модель не стала писать длинные посты — всего несколько фраз в Telegram-канале, но каких! Поводом для комментария послужила новость о разводе другой известной пары — Джигана и Оксаны Самойловой. Полина использовала ситуацию, чтобы язвительно ответить бывшему мужу и его поклонникам.

"Прочла, что разводятся Джиган и Оксана Самойлова. Надеюсь, не я опять виновата. Хотя он так сексуально лысеет, ммм, как фасоль", — отметила Полина Диброва.

Тонкий намёк на недавнюю фразу Дмитрия про "облысевшую фасоль" оказался не только удачным ответом, но и вирусным интернет-мемом. Пользователи мгновенно подхватили шутку, превратив конфликт экс-супругов в популярную тему обсуждений.

Новый кандидат?

Полина решила не ограничиваться одной репликой. Она продолжила шутить на тему симпатии к Джигану, намекая, что певец вполне мог бы стать новым избранником.

"А еще у него детей много. Всё, как я люблю. Интересно, есть ли у него рояль?" — высказалась бывшая жена Дмитрия Диброва.

Эти слова стали продолжением публичного диалога — теперь уже с элементами самоиронии. Ведь в доме Дибровых рояль был главным символом статуса, а их разница в возрасте — частым предметом шуток. Полина, кажется, решила использовать всё это себе на пользу.

Как интернет реагирует на семейную драму

Пользователи соцсетей, как обычно, разделились на лагеря. Одни поддерживают Дмитрия, считая, что он имеет право на сарказм. Другие, напротив, восхищаются самоиронией Полины и её умением превращать неприятные ситуации в шутку. Среди комментариев встречаются и откровенно колкие замечания.

"Полина, Вы наследили в семье Товстиков. Но кто знает, возможно, это ещё не ваш максимум", "Там ещё и Ивлев, повар всея Руси, разводится", — пишут в Сети.

Но большинство пользователей признают, что конфликт между бывшими супругами выглядит уже не как скандал, а как своеобразный сериал, где каждая новая реплика вызывает волну мемов и заголовков.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Еда и рецепты
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Домашние животные
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Тренируетесь, а результат стоит на месте? Проверьте, нет ли этих убийц силы в вашем списке упражнений
Тайна сорвавшейся сделки: почему известный тренер отказал московскому Спартаку
Тайна общего предка раскрыта: учёные рассказали, от кого на самом деле произошёл человек и когда
Жуткие запахи в мусорном ведре? Не дайте им испортить воздух — простые решения
Мякиш вместо мрамора: необычные сувениры из колонии, которые покорили многих путешественников
Готовится сама, пока вы отдыхаете: запеканка с мясом и грибами, от которой пахнет праздником
Седые волосы стали символом элегантности: 6 лайфхаков, чтобы выглядеть дорого и уверенно
Долгая жизнь — не случайность: как эволюция подарила женщинам преимущество
Хотели блеска — получили пятна: мойка после заправки оборачивается ремонтом
Интересно, есть ли у него рояль: Полина Диброва не удержалась и начала троллить бывшего мужа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.