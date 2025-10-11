Интересно, есть ли у него рояль: Полина Диброва не удержалась и начала троллить бывшего мужа

Развод Полины и Дмитрия Дибровых превратился из личной драмы в настоящее шоу с элементами иронии. Экс-супруги, казалось бы, уже поставили точку в отношениях, но теперь они соревнуются в остроумии и сарказме. После того как телеведущий публично высмеял нового возлюбленного бывшей жены, та не осталась в стороне — и ответила не менее ярко.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветы на рояле

Развод, который обсуждает вся страна

История разрыва звёздной пары началась задолго до суда. Дмитрий и Полина прожили в браке более десяти лет, растили детей и казались образцовой семьёй. Однако всё изменилось, когда стало известно о романе модели с другом семьи — предпринимателем Романом Товстиком. После громких заголовков и обсуждений в соцсетях 25 сентября Мировой суд Подмосковья официально расторг брак.

Товстик, по данным СМИ, уже был женат и воспитывает шестерых детей. Именно этот факт стал поводом для множества сплетен и домыслов: кто кого предал и кто разрушил чужую семью. Дмитрий Дибров, известный своим острым языком, не стал хранить молчание.

"Ты можешь наставить рога, разорить гнездо, облысеть как фасоль, но будут показывать при этом Диброва. Говорить о тебе, а показывать меня!" — заявил телеведущий.

Эта фраза мгновенно разошлась по соцсетям и вызвала бурную реакцию — кто-то восхитился чувством юмора шоумена, другие сочли его слова неуместными. Но настоящая волна обсуждений поднялась, когда с ответом выступила сама Полина.

Ироничный ответ с намёком

36-летняя модель не стала писать длинные посты — всего несколько фраз в Telegram-канале, но каких! Поводом для комментария послужила новость о разводе другой известной пары — Джигана и Оксаны Самойловой. Полина использовала ситуацию, чтобы язвительно ответить бывшему мужу и его поклонникам.

"Прочла, что разводятся Джиган и Оксана Самойлова. Надеюсь, не я опять виновата. Хотя он так сексуально лысеет, ммм, как фасоль", — отметила Полина Диброва.

Тонкий намёк на недавнюю фразу Дмитрия про "облысевшую фасоль" оказался не только удачным ответом, но и вирусным интернет-мемом. Пользователи мгновенно подхватили шутку, превратив конфликт экс-супругов в популярную тему обсуждений.

Новый кандидат?

Полина решила не ограничиваться одной репликой. Она продолжила шутить на тему симпатии к Джигану, намекая, что певец вполне мог бы стать новым избранником.

"А еще у него детей много. Всё, как я люблю. Интересно, есть ли у него рояль?" — высказалась бывшая жена Дмитрия Диброва.

Эти слова стали продолжением публичного диалога — теперь уже с элементами самоиронии. Ведь в доме Дибровых рояль был главным символом статуса, а их разница в возрасте — частым предметом шуток. Полина, кажется, решила использовать всё это себе на пользу.

Как интернет реагирует на семейную драму

Пользователи соцсетей, как обычно, разделились на лагеря. Одни поддерживают Дмитрия, считая, что он имеет право на сарказм. Другие, напротив, восхищаются самоиронией Полины и её умением превращать неприятные ситуации в шутку. Среди комментариев встречаются и откровенно колкие замечания.

"Полина, Вы наследили в семье Товстиков. Но кто знает, возможно, это ещё не ваш максимум", "Там ещё и Ивлев, повар всея Руси, разводится", — пишут в Сети.

Но большинство пользователей признают, что конфликт между бывшими супругами выглядит уже не как скандал, а как своеобразный сериал, где каждая новая реплика вызывает волну мемов и заголовков.