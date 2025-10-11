Съёмки закончились, а чувства остались: Бородина поделилась впечатлениями о своём опыте в кино

Телеведущая и блогер Ксения Бородина продолжает покорять новые вершины — на этот раз в актёрской профессии. Звезда сообщила, что закончила работу на съёмочной площадке, и поделилась первыми эмоциями после завершения съёмочного процесса. По словам Ксении, последние полтора месяца стали для неё насыщенным, вдохновляющим и во многом переломным этапом, который подарил новые знакомства, опыт и уверенность в собственных силах.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ксения Бородина

Новая глава в карьере

Для Бородиной участие в фильме стало чем-то большим, чем просто роль. Она призналась, что съёмочный процесс оказался сложным, но невероятно увлекательным, а команда проекта — профессиональной и душевной. Звезда с теплотой рассказала о каждом, кто был рядом с ней все эти недели, отмечая, что на площадке царила настоящая атмосфера творчества и взаимоподдержки.

"Это были невероятные 1,5 месяца. Теперь ждём премьеру, скорее всего, фильм выйдет весной", — написала Ксения Бородина в личном блоге.

Эти слова стали своеобразным итогом её новой работы. По признанию Ксении, покинув площадку, она ощутила лёгкую грусть — словно рассталась с друзьями, с которыми успела пережить целую маленькую жизнь.

Телеведущая подчеркнула, что этот проект стал важным шагом в её актёрском развитии. Она с особой благодарностью обратилась к режиссёрам картины, отметив, что именно они помогли ей по-новому взглянуть на профессию, почувствовать глубину персонажа и раскрыться перед камерой. Каждый участник вложил максимум усилий, чтобы сделать фильм особенным.

Партнёрство, которое вдохновляет

Отдельно Ксения выделила своего коллегу по съёмкам — актёра Алексея Чадова. Их совместная работа стала не только профессиональным, но и личным открытием.

Алексей, как настоящий профессионал, всегда был сосредоточен и внимателен к деталям. Ксении было невероятно приятно работать с ним, она многому у него научилась.

Кино и телевидение: две стороны одной медали

Многие поклонники заметили, что Ксения с лёгкостью сочетает разные роли — ведущей, блогера, мамы и теперь актрисы. В последние годы она активно развивает свой бренд, участвует в съёмках шоу и рекламных кампаниях, а теперь решила попробовать себя на большом экране.

Критики отмечают, что подобный переход — естественный шаг для медийной личности, которая хочет расширить границы своего творчества. Для Бородиной же, как она сама признаётся, актёрство стало возможностью прожить другую жизнь и испытать эмоции, которые невозможно пережить в реальности.