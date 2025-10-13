Вода, катамаран и дружба: как актриса Ирина Безрукова спасла от смерти Родиона Газманова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:09
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова рассказала, как оказалась в нужное время в нужном месте и предотвратила гибель певца Родиона Газманова. 

Певец Родион Газманов
Фото: ВК-аккаунт Родиона Газманова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Родион Газманов

Звезда театра и кино рассказала удивительную историю о спасении сына певца Олега Газманова.  

Летом, на даче в Серебряном Бору, Ирина Безрукова вместе с сыном Андреем часто каталась на катамаране по озеру.

Однажды во время прогулки она заметила неподалёку мальчишек, плавающих в воде, и один из них явно устал. Он плыв кролем и странно вертел головой — было видно, что он на пределе сил. Ирина аккуратно подплыла к нему, вытащила из воды и уложила на поплавок катамарана, чтобы мальчик мог отдышаться.

После того как он пришёл в себя, ребёнок посмотрел на актрису и сказал, что вроде бы её знает. Ирина уточнила, не является ли он Родионом Газмановым, и услышала утвердительный ответ.

Так началось их знакомство, и с тех пор между ними завязалась дружба, которая продолжается уже много лет.

Ранее Родиону Газманову не понравилось, когда его представили как депутата.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
