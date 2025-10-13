Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Случилась химия: Прохор Шаляпин раскрыл секрет своих чувств к Олесе Иванченко

1:06
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин объяснил, что его сильно зацепила ведущая шоу "Натальная карта" Олеся Иванченко.

Телеведущая Олеся Иванченко
Фото: ВК-аккаунт Олеси Иванченко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Олеся Иванченко

Выпускник "Фабрики звёзд" признался, что его в последнее время преследуют мечты о телеведущей Олесе Иванченко.

"Вот такие нежные чувства возникли к Олесе Иванченко, химия какая то. Я понимаю, что она в отношениях. Она моложе меня, но в целом это вот та женщина, мне кажется. У нас были бы замечательные дети, я бы терпел её капризы", — заявил Прохор в шоу "Кисс Знакомства".

Артиста останавливает то, что Олеся уже нашла свою любовь. Кроме того, он понимает, что уже стар для 30-летней девушки.

Шаляпин принимал участие в шоу "Натальная карта". Программа прошла в необычном формате — на родине телеведущего Дмитрия Журавлёва, в селе Верхняя Колыбелька, которое находится на границе Липецкой и Воронежской областей.

Ранее телеведущая Ольга Вашурина устроила Прохору Шаляпину сцену ревности. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
