Случилась химия: Прохор Шаляпин раскрыл секрет своих чувств к Олесе Иванченко

Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин объяснил, что его сильно зацепила ведущая шоу "Натальная карта" Олеся Иванченко.

Фото: ВК-аккаунт Олеси Иванченко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Олеся Иванченко

Выпускник "Фабрики звёзд" признался, что его в последнее время преследуют мечты о телеведущей Олесе Иванченко.

"Вот такие нежные чувства возникли к Олесе Иванченко, химия какая то. Я понимаю, что она в отношениях. Она моложе меня, но в целом это вот та женщина, мне кажется. У нас были бы замечательные дети, я бы терпел её капризы", — заявил Прохор в шоу "Кисс Знакомства".

Артиста останавливает то, что Олеся уже нашла свою любовь. Кроме того, он понимает, что уже стар для 30-летней девушки.

Шаляпин принимал участие в шоу "Натальная карта". Программа прошла в необычном формате — на родине телеведущего Дмитрия Журавлёва, в селе Верхняя Колыбелька, которое находится на границе Липецкой и Воронежской областей.

