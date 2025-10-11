Семь лет любви — и внезапный поворот: что разрушило брак Михалковой-Кончаловской

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Семь лет любви, пять из них — в официальном браке. Казалось, история Марии Михалковой-Кончаловской и её мужа Никиты Кузьмина была примером тихого, прочного союза. Но даже самые гармоничные отношения иногда заканчиваются не из-за ссор, а из-за роста — внутреннего, личного, неизбежного. В беседе со "СтарХитом" Мария впервые честно рассказала, почему их пути разошлись и чему её научил этот опыт.

Засохшая роза
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Засохшая роза

Когда мечты становятся разными

Мария признаётся, что их расставание произошло без скандалов и драмы. Просто в какой-то момент жизнь повела их в разные стороны.

"По какой причине люди уходят из жизни друг друга? Было несколько разных предпосылок, но основная заключалась в том, что по мере взросления наши ценности и мечты начали расходиться", — сказала актриса Мария Михалкова-Кончаловская.

Она мечтала о доме за городом, саде, детях, собаках. Никита видел будущее иначе. И это "иначе" стало тем рубежом, где союз начал рушиться.

"Когда вы начинаете идти друг против друга, это ни к чему хорошему не приводит. Я хотела загородный дом, сад, детей, животных… Уже даже воображала себе всё это. Никита хотел другого", — добавила она.

В этих словах нет обиды, только понимание: иногда любовь не умирает — она просто перестаёт совпадать с тем, как мы видим жизнь.

Развод без боли и обид

Разойтись мирно — редкость, особенно когда за плечами годы совместной жизни, но Мария говорит спокойно, будто приняла всё, что случилось, как естественный этап взросления.

"Мы уже на финишной прямой бракоразводного процесса, скоро он завершится", — пояснила актриса.

Она не отрицает, что они пытались сохранить брак, говорили, договаривались, старались, но в какой-то момент стало ясно: усилия не возвращают былого единства.

"Да, были попытки договориться, как-то вновь собрать общую картинку, но я считаю, что в браке очень важен аспект работы над отношениями. Мы много говорили, сильно старались", — подчеркнула Михалкова-Кончаловская.

Что остаётся после любви

Пожалуй, самое редкое в этой истории — уважение, с которым Мария говорит о бывшем муже. Ни упрёков, ни злости, ни ревности — только благодарность и добрые слова.

"Мы сохранили дружбу, до сих пор периодически созваниваемся, интересуемся делами друг друга… Я думаю, что так будет и впредь, потому что первый муж — важный человек. Как можно его обесценить?" — сказала Мария.

Она философски относится к любви: считает, что она не исчезает, а лишь меняет форму.

"Там, где была любовь, она и останется, просто перейдёт в другое состояние", — отметила актриса.

Когда любовь становится зрелостью

Мария не скрывает: за годы брака она изменилась — не внешне, а внутренне. Научилась быть терпеливее, мудрее, внимательнее к себе и к другим.

"Никита был замечательным мужем. Он очень меня любил, и я его! Мы до сих пор друг друга любим, просто теперь эта любовь перешла в другое качество", — рассказала актриса.

Она не воспринимает развод как поражение — скорее как часть большого пути, где важен не финал, а процесс.

"Он очень хороший человек. По-настоящему добрый, честный и благородный", — добавила Михалкова-Кончаловская.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
