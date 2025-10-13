Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Халяль-продукция из Татарстана покоряет мир: какие факторы способствуют росту
Народная вера терпит фиаско: легендарное средство не проходит проверку фактами
19 минут, которые заменяют час бега: джампинг-фитнес становится главным фитнес-трендом года
Холод, свет и воздух: три фактора, которые убивают активы в кремах
Гулял как обычно, вернулся с протоколом: новые сюрпризы для хозяев собак — закон один для всех
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Столица вкуса: где едят миллионеры и гурманы со всего мира
Забытые сокровища России: 5 промыслов, ради которых стоит отправиться в путешествие
Секрет фабричной белизны дома: три ингредиента возвращают одежде свежесть и мягкость

Секрет антарктической экспедиции: Сергей Жуков восхищен новинкой, способной спасти жизни

1:23
Шоу-бизнес

Певца Сергея Жукова поразила новость о необычном изобретении, позволяющем покорять Антарктиду.

Лёд
Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лёд

Лидер группы "Руки вверх" отметил, что материк Антарктида всегда оставался для него загадочной землёй из школьных учебников — бескрайние ледяные просторы, пингвины и суровые экспедиции. На эту далёкую землю, по словам артиста, добираются лишь самые смелые и решительные.

Он поведал, что путешественник Фёдор Конюхов в скором времени отправится на Южный полюс. Ему вручат портативный аккумулятор, созданный инженерами "Росатома".

"Это не просто батарейка — в условиях, где температура опускается ниже -60° и нет ни одной розетки, такая система становится источником жизни: обеспечит работу навигаторов, спутниковой связи, подзарядит технику для съёмок и научных измерений", — написал Жуков в социальных сетях.

Он подчеркнул, что отказ оборудования на Антарктиде может стоить человеку жизни.

Сергей отметил, что школьная география в этот момент превращается в реальность, а технологии, создаваемые сегодня нашими специалистами, функционируют в самых экстремальных условиях на Земле.

Ранее Фёдор Конюхов лично пригласил певца Диму Билана отправиться с ним к пингвинам. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Еда и рецепты
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Популярное
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель

Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.

Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Последние материалы
Забытые сокровища России: 5 промыслов, ради которых стоит отправиться в путешествие
Секрет фабричной белизны дома: три ингредиента возвращают одежде свежесть и мягкость
Она чирикает, дружит с обезьянами и ест бананы: кошка, которая нарушила все законы хищников
Начните утро грамотно — и тренировка сама станет легче: энергия растёт с каждым движением
Желтые пятна, мутный лед: 7 признаков, что эту замороженную рыбу лучше не брать
Квартира-ловушка: лизинг жилья обернётся кошмаром — вот почему
Когда обкатка заканчивается только к 200 тысячам: 5 ДВС, сделанных по старым правилам
Мозг отвлекается — рождаются идеи: люди с чертами СДВГ имеют более высокую творческую продуктивность
Октябрь творит магию: ни полива, ни нитратов — а зелени столько, что соседи спрашивают, в чем секрет
Когда маски не спасают: признаки, что волосы обезвожены, а не сухие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.