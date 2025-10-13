Секрет антарктической экспедиции: Сергей Жуков восхищен новинкой, способной спасти жизни

Певца Сергея Жукова поразила новость о необычном изобретении, позволяющем покорять Антарктиду.
Лидер группы "Руки вверх" отметил, что материк Антарктида всегда оставался для него загадочной землёй из школьных учебников — бескрайние ледяные просторы, пингвины и суровые экспедиции. На эту далёкую землю, по словам артиста, добираются лишь самые смелые и решительные.
Он поведал, что путешественник Фёдор Конюхов в скором времени отправится на Южный полюс. Ему вручат портативный аккумулятор, созданный инженерами "Росатома".
"Это не просто батарейка — в условиях, где температура опускается ниже -60° и нет ни одной розетки, такая система становится источником жизни: обеспечит работу навигаторов, спутниковой связи, подзарядит технику для съёмок и научных измерений", — написал Жуков в социальных сетях.
Он подчеркнул, что отказ оборудования на Антарктиде может стоить человеку жизни.
Сергей отметил, что школьная география в этот момент превращается в реальность, а технологии, создаваемые сегодня нашими специалистами, функционируют в самых экстремальных условиях на Земле.
Ранее Фёдор Конюхов лично пригласил певца Диму Билана отправиться с ним к пингвинам.
