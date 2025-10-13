Секрет антарктической экспедиции: Сергей Жуков восхищен новинкой, способной спасти жизни

Шоу-бизнес

Певца Сергея Жукова поразила новость о необычном изобретении, позволяющем покорять Антарктиду.

Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лёд

Лидер группы "Руки вверх" отметил, что материк Антарктида всегда оставался для него загадочной землёй из школьных учебников — бескрайние ледяные просторы, пингвины и суровые экспедиции. На эту далёкую землю, по словам артиста, добираются лишь самые смелые и решительные.

Он поведал, что путешественник Фёдор Конюхов в скором времени отправится на Южный полюс. Ему вручат портативный аккумулятор, созданный инженерами "Росатома".

"Это не просто батарейка — в условиях, где температура опускается ниже -60° и нет ни одной розетки, такая система становится источником жизни: обеспечит работу навигаторов, спутниковой связи, подзарядит технику для съёмок и научных измерений", — написал Жуков в социальных сетях.

Он подчеркнул, что отказ оборудования на Антарктиде может стоить человеку жизни.

Сергей отметил, что школьная география в этот момент превращается в реальность, а технологии, создаваемые сегодня нашими специалистами, функционируют в самых экстремальных условиях на Земле.

Ранее Фёдор Конюхов лично пригласил певца Диму Билана отправиться с ним к пингвинам.