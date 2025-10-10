Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Находка века: в Турции обнаружены хлебы с ликом Христа, которым 1300 лет
Родинка или угроза жизни: как распознать меланому и не пропустить опасные признаки
Почему одна и та же помада делает вас ярче — или старше: наука о цвете и коже
Без скандалов и обид: Мария Кончаловская рассказала о конце своего брака
Фокус тает, как лёд в стакане: чем опасен быстрый контент и как вернуть контроль над собой
Теперь он пример: почему кошки на этом испанском острове ликуют, а местные жители в отчаянии
Николь Кидман призналась, что раньше ненавидела свою внешность: что изменилось теперь
Холодный запуск — как удар по сердцу мотора: три привычки, которые убивают двигатель зимой
Осторожно: эти чёрные дыры кружатся в смертельном танце

Инстасамка возвращает деньги: как блогер разоблачила стилиста и добилась справедливости

1:45
Шоу-бизнес

Блогер Инстасамка добилась возврата денег от стилиста Николая Овечкина после публичного скандала. 

Блогер Инстасамка
Фото: ВК-аккаунт Инстасамки by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Инстасамка

Блогер и певица Инстасамка сообщила, что стилист вернул ей деньги, предназначенные для стилизации клипа, которые он ранее присвоил себе. По словам Дарьи Зотеевой (настоящее имя звезды), после разгоревшегося скандала мужчина даже предлагал выплатить сумму, превышающую изначальную, — на 2,5 миллиона рублей больше, лишь бы избежать судебного разбирательства.

Дарья рассказала, что процесс возврата средств оказался непростым: деньги возвращались постепенно — частями, небольшими суммами, и только после того, как ситуация получила широкую огласку. По её словам, именно публичность помогла добиться справедливости.

Кроме того, команда Инстасамки сумела вернуть средства и другим участникам проекта, которые также пострадали из-за действий Овечкина. Певица подчеркнула, что её команда приложила максимум усилий, чтобы все работавшие над клипом получили свои гонорары обратно.

Инстасамка также отметила, что среди пострадавших оказались известные артисты, которые столкнулись с аналогичными проблемами. Однако, по наблюдениям Дарьи, многие из них предпочли не выносить конфликт в публичное пространство и не обращаться в суд, несмотря на внушительные суммы ущерба и очевидную дерзость обмана.

Певица выразила удивление такой сдержанностью коллег, подчеркнув, что сама решила действовать открыто, чтобы поставить точку в ситуации и добиться справедливости не только для себя, но и для других пострадавших.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Крылья вместо щита, ноги вместо меча: птица, что не знает страха даже перед коброй
Домашние животные
Крылья вместо щита, ноги вместо меча: птица, что не знает страха даже перед коброй
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Наука и техника
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Последние материалы
Фокус тает, как лёд в стакане: чем опасен быстрый контент и как вернуть контроль над собой
Теперь он пример: почему кошки на этом испанском острове ликуют, а местные жители в отчаянии
Николь Кидман призналась, что раньше ненавидела свою внешность: что изменилось теперь
Холодный запуск — как удар по сердцу мотора: три привычки, которые убивают двигатель зимой
Осторожно: эти чёрные дыры кружатся в смертельном танце
За их преданностью скрывается инстинкт хищника: породы собак, которые не прощают слабости
Аромат, от которого кружится голова: сладкие булочки, перед которыми не устоять
ИИ-помощники в Сбере устроили дебаты — и сами решают, когда покупать акции
Новая реальность для дачников: чёрная смородина больше не бессмертный куст
Ваш блонд живёт по своим законам: как приручить самый капризный цвет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.