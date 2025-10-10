Инстасамка возвращает деньги: как блогер разоблачила стилиста и добилась справедливости

Блогер Инстасамка добилась возврата денег от стилиста Николая Овечкина после публичного скандала.

Блогер Инстасамка

Блогер и певица Инстасамка сообщила, что стилист вернул ей деньги, предназначенные для стилизации клипа, которые он ранее присвоил себе. По словам Дарьи Зотеевой (настоящее имя звезды), после разгоревшегося скандала мужчина даже предлагал выплатить сумму, превышающую изначальную, — на 2,5 миллиона рублей больше, лишь бы избежать судебного разбирательства.

Дарья рассказала, что процесс возврата средств оказался непростым: деньги возвращались постепенно — частями, небольшими суммами, и только после того, как ситуация получила широкую огласку. По её словам, именно публичность помогла добиться справедливости.

Кроме того, команда Инстасамки сумела вернуть средства и другим участникам проекта, которые также пострадали из-за действий Овечкина. Певица подчеркнула, что её команда приложила максимум усилий, чтобы все работавшие над клипом получили свои гонорары обратно.

Инстасамка также отметила, что среди пострадавших оказались известные артисты, которые столкнулись с аналогичными проблемами. Однако, по наблюдениям Дарьи, многие из них предпочли не выносить конфликт в публичное пространство и не обращаться в суд, несмотря на внушительные суммы ущерба и очевидную дерзость обмана.

Певица выразила удивление такой сдержанностью коллег, подчеркнув, что сама решила действовать открыто, чтобы поставить точку в ситуации и добиться справедливости не только для себя, но и для других пострадавших.