Без скандалов и обид: Мария Кончаловская рассказала о конце своего брака

Наследница режиссёра Егора Кончаловского Мария Кончаловская рассказала о расставании с мужем Никитой.

Дочь кинодеятеля и актрисы Любови Толкалиной, Мария, поделилась с изданием "СтарХит", что её брак с мужем Никитой подошёл к концу около полугода назад. По словам девушки, они разошлись мирно — без скандалов, взаимных упрёков и обид.

Мария призналась, что причиной разрыва стало естественное расхождение взглядов и жизненных ориентиров.

Несмотря на разрыв, Мария уверяет, что они с Никитой сумели сохранить уважение и тёплое отношение друг к другу.

"Мы сохранили дружбу, до сих пор периодически созваниваемся, интересуемся делами друг друга… Я думаю, что так будет и впредь, потому что первый муж — важный человек. Как можно его обесценить?" — высказалась женщина.

Мария считает, что любовь между ними не исчезла — просто перешла в другое состояние.

"Там, где была любовь, пожалуй, близкой дружбы быть не может. Но там, где была любовь, она и останется, просто перейдет в другое состояние. Никита перестанет быть моим мужем, но из моей жизни его ничто не вычеркнет", — сказала она.

Актриса уверена, что ранний брак сыграл в её жизни важную роль и помог ей повзрослеть. Она убеждена, что все события происходят не случайно и несут определённые жизненные уроки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
