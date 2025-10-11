Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Сосед собирает по ведру клубники, а у вас — по горсти: в чём его коварный лайфхак
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
7 на первый взгляд здоровых веганских продуктов, которые на деле могут вредить
Египетский капкан для туриста: 6 правил выживания, чтобы отпуск не стал кошмаром
Тушь по форме глаз: почему идеальная щётка зависит не от бренда, а от изгиба век
Китайские врачи бьют тревогу: эпидемия чикунгуньи набирает обороты
Эспандер вместо косметолога: как вернуть плотность и тонус рук после 40
Страна входит в сезон тревоги: вирусы наступают, а локдаун снова на горизонте

Психологи бы точно одобрили: рецепт счастья Анны Семенович работает для всех женщин

2:12
Шоу-бизнес

Анна Семенович — одна из тех женщин, которые умеют совмещать яркую карьеру и личное счастье. Недавно певица и бывшая фигуристка поделилась радостной новостью: жених преподнёс ей изысканное кольцо с драгоценными камнями и не перестаёт окружать её вниманием. Поклонники тут же осыпали Анну поздравлениями, ведь для многих она пример женщины, сумевшей построить не только успешную карьеру, но и гармоничные отношения.

Анна Семенович
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Семенович

Однако, как призналась сама звезда, путь к такому балансу оказался долгим и непростым. Чтобы позволить себе быть счастливой, Анне пришлось переосмыслить привычные установки и научиться слышать себя.

"Я многим своим подругам и фанаткам говорю, что нужно уметь быть слабой. Хотя бы иногда. Даже когда в каком-то вопросе или споре с любимым человеком вы будете правы, лучше попытаться найти компромисс, а не доказывать свою правоту с пеной у рта. Поверьте, лучше быть счастливой в союзе с любимым, чем правой во всём, но одинокой. Этот урок я точно усвоила", — цитирует Анну Семенович Общественная Служба Новостей.

Искусство внутреннего равновесия

Анна подчёркивает, что именно умение уступать и принимать слабость сделало её отношения более тёплыми. В мире, где женщинам часто приходится быть сильными, контролировать эмоции и брать ответственность за всё, способность быть мягкой и уязвимой становится настоящим искусством.

Семенович уверена: позволять себе проявлять чувства — это не слабость, а форма внутренней зрелости. Она уверена, что иногда нужно просто отпустить контроль и дать мужчине проявить себя.

Женская сила в умении быть собой

Современные психологи подтверждают: баланс в отношениях невозможен без доверия и эмоциональной открытости. Когда партнёры перестают соревноваться и начинают слышать друг друга, исчезают ненужные конфликты.

Многие женщины, вдохновляясь примером Анны, пересматривают свои подходы к отношениям, ведь стремление "быть правой" часто лишает пару душевной близости.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Новости спорта
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Последние материалы
Лающий олень с лицом вампира: крошечный зверь с клыками пугает и восхищает учёных Британии
Не корнеплод, а недоразумение? Старый приём спасает даже безнадёжную свеклу — и всё без химии
Нет времени на уборку? Эти маленькие привычки изменят ваш дом за несколько минут
Итальянцы аплодируют стоя: готовим фокаччу дома за 15 минут — этот рецепт взорвал сеть
Беспрецедентное вторжение из морской бездны: эти существа пожирают всё, до чего дотянутся щупальца
В СССР боялись мощных моторов: что скрывали за дверями автозаводов
Кости рассказали всё: редкая болезнь византийского ребёнка раскрыла тайны средневековой медицины
Карелия зовёт туристов, но не своих: сколько теперь стоит вдохнуть местный воздух родной земли
Топ-3 бара мира: кто они и как Leone обошёл именитых конкурентов
Старое советское средство оказалось эффективнее диет — напиток, проверенный временем, возвращается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.