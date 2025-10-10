Александр Малькевич в центре скандала: в чём обвиняют знаменитого медиа-менеджера

Ведущего "ТВ-3" Александра Малькевича обвинили в хищении 37 млн рублей

Речь идёт о популярных медиа-менеджерах, которые занимались пиаром петербургского правительства.

По версии следствия, в 2020–2021 годах руководство АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" (учредитель телеканала "Санкт-Петербург") совместно с представителем частного фонда заключили договор на информационное сопровождение в интернете.

Как указано в отчёте, исполнитель выполнил свои обязанности, однако денежные средства так и не были перечислены. В настоящее время эксперты проверили фиктивную документацию и пришли к выводу, что было похищено более 37 миллионов рублей.

"Чтобы получить деньги, были подготовлены фиктивные документы об исполнении контракта. Руководители агентства прекрасно понимали, что работа не выполнена, но подписали бумаги и перечислили фонду 37,2 млн рублей. Эти средства были выделены из городского бюджета", — рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

На данный момент у следствия возникли вопросы к пятерым экспертам, занимавшимся этой деятельностью. Среди них — петербургский блогер Николай Камнев (широко известный как "Фима Психопат"), а также спецпредставитель Смольного и руководитель ЦУРа Елена Никитина. Наибольшее внимание уделено телеведущему и депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу.

Отметим, что Малькевич является одним из самых известных медиа-менеджеров Северной столицы. Он ранее занимал пост генерального директора телеканала "Санкт-Петербург", а в 2024 году стал депутатом. Александр также известен своим сотрудничеством с предпринимателем Евгением Пригожиным, погибшим в авиакатастрофе.

Накануне Малькевич стал лауреатом престижной журналистской премии "Золотое перо Санкт-Петербурга". Напомним, что в 2024 году он также стал ведущим телеканала "ТВ-3", когда канал тестировал новый формат и запустил итоговую аналитическую программу в прямом эфире.

Работу Малькевича высоко оценивала телеведущая Тина Канделаки.