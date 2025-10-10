Точно разводятся: Мария Погребняк высказалась о слухах вокруг Самойловой и Джигана

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк высказалась о предполагаемом разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган

Подписчики закидали многодетную мать вопросами о том, что она думает о слухах по поводу расставания Самойловой и Джигана.

"Ну, а какой комментарий вы от меня ждёте? Про то, правда это или нет? Я читала, что это может быть прогревом к новой песне Джигана или к какому-то новому проекту. Но, судя по публикациям серьёзных СМИ, есть заявление в суд о разводе", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Погребняк отметила, что Оксана и Джиган, как опытные звёзды интернета, не стали бы пользоваться государственными структурами ради хайпа, так как это чревато последствиями.

Мария объяснила, что сама лично не исследовала официальные ресурсы. Она посоветовала любопытным сделать это самостоятельно.

"Если есть заявление, то пара точно разводится", — выразила своё мнение звезда.

Блогер пожелала Самойловой терпения, так как опыт развод всегда болезненный.

Журналистка Ксения Собчак не поверила в расставание Самойловой и Джигана. Она заподозрила супругов в пиаре.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
