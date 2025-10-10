Земфира* в центре внимания: как рок-исполнительница сохранила права на песни в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Уехавшая из России рок-исполнительница Земфира*  (полное имя — Земфира Рамазанова) сохранила авторские права на свои композиции в РФ, пишет EADaily.

Певица Земфира
Фото: ВК-аккаунт певицы Земфиры by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Земфира

Певица и композитор по-прежнему владеет правами на 178 собственных музыкальных произведений. Об этом свидетельствуют данные реестра произведений российских правообладателей.

Кроме песен, артистка числится автором трёх музыкальных саундтреков, написанных для кинокартин и театральной постановки, а также шести инструментальных композиций. Помимо этого, она создала две рекламные мелодии, сообщает РИА Новости.

Юрист Ирина Остапчук напомнила, что начиная с текущего года все выплаты за передачу прав или использование объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих иностранным агентам, должны поступать исключительно на специальный рублёвый счёт. Получить эти средства можно будет только после снятия соответствующего статуса.

Певица Алла Пугачёва также сохранила авторские права на 166 своих песен в России. При этом артистка не внесена в реестр иноагентов и продолжает получать авторские вознаграждения в обычном порядке.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
