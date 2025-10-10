VK Видео — это телевидение нового поколения: Марианна Максимовская стала гостьей утреннего шоу Mash

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

В новом выпуске новостного шоу "Утренняя зарядка" от Mash ведущие Никита Матнишян и Влад Антонов отметили 19-летие "ВКонтакте" вместе с генеральным директором "VK Видео" Марианной Максимовской. Обсудили всё - от роли соцсетей в формировании культурных кодов до будущего видеоконтента и роста микроинфлюенсеров.

Логотип ВК-видео
Фото: ВК-аккаунт ВК-видео by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Логотип ВК-видео

По словам Максимовской, "ВКонтакте" давно перестала быть просто социальной сетью, теперь это целая технологическая экосистема, в которой пользователи могут и общаться, и учиться, и смотреть видео. Получилось индивидуальное телевидение для каждого.

"Меня раньше часто спрашивали, в чём главная такая суперсила российского телевидения? И я отвечала, что ТВ объединяет людей в нашей стране, особенно когда происходит что-то экстраординарное, вот становится таким объединяющим фактором, все его начинают смотреть, и там тоже зарождаются культурные коды и другие важные вещи. И с "VK Видео" происходит та же история. Но здесь у нас нетривиальная задача, создать персонализированный контент под десятки миллионов зрителей", — отметила Марианна.

Глава "VK Видео" призналась, что с профессиональным интересом следит за всем, что происходит в digital-среде, — от шортсов до длинных интервью, но подчеркнула важность монтажа и динамики в каждом проекте.

"Мне сложно смотреть четырёхчасовые интервью без редактуры. Иногда хочется подрезать, убрать повторы, сэкономить людям время и оставить главное", — объяснила Глава "VK Видео".

Отдельное внимание Максимовская уделила тренду на экспертный контент. По её словам, бизнес уже переориентирует рекламные бюджеты с крупных селебрити на микроблогеров — специалистов, которые развиваются в своих нишах и выстраивают доверие с аудиторией.

"Когда человек выбирает свою тему, становится в ней экспертом и создаёт качественный контент, он получает и аудиторию, и репутацию, и успех", — отметила Марианна.

Говоря о наставниках и профессиональных принципах, Марианна Максимовская вспомнила журналиста Михаила Осокина с которым начинала карьеру.

"Он научил меня краткости, ёмкости и драматургии. В основе любого видеоконтента лежит мысль. Когда ты понимаешь, что хочешь сказать, всё остальное сделать проще", — высказался Осокин.

В конце эфира Марианна пообещала обновить свою аватарку во "ВКонтакте" "на что-то более весёлое".

Выпуск "Утренней зарядки" с Марианной Максимовской доступен эксклюзивно в сообществе Mash во "ВКонтакте". Шоу "Утренняя зарядка" выходит ежедневно в 9 утра и предлагает публике обсудить свежие новости с экспертами из разных отраслей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
