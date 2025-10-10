Девушка Андрея Аршавина подала на него в суд: детали скандального процесса из-за алиментов

Возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Анна Петрушина обратилась в суд с заявлением, чтобы помочь снизить размер алиментов, которые спортсмен выплачивает детям от предыдущих отношений.

Фото: ВК-аккаунт Андрея Аршавина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футболист Андрей Аршавин

Как сообщает "СтарХит", девушка 44-летнего футболиста потребовала, чтобы суд обязал спортсмена перечислять средства на обеспечение их общей годовалой дочери. На днях иск был удовлетворен. Теперь выплаты перераспределят между всеми наследниками: общая сумма останется прежней, но доля каждого ребёнка уменьшится в пользу новорождённой.

В сентябре этого года Аршавин обратился в суд с иском против телеведущей Юлии Барановской, в котором потребовал уменьшить размер алиментов на троих их детей.

Примечательно, что в 2020 году футболист уже добивался сокращения алиментов, аргументируя это тем, что после завершения профессиональной карьеры его доходы значительно снизились.

Спортсмен и ведущая прожили вместе с 2003 по 2012 год в неофициальном браке. За девять лет отношений у пары появилось сыновья Артём и Арсений, а также дочь Яна. После расставания футболист начал выплачивать алименты бывшей возлюбленной на содержание наследников.